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Татьяна Забожко, редактор ленты

В Британии нашли новые доказательства отстранения Суровикина после мятежа Пригожина

В Британии нашли новые доказательства отстранения Суровикина после мятежа Пригожина
Фото: Getty Images

Версия об отстранении командующего Воздушно-космическими силами РФ генерала Сергея Суровикина после неудачного мятежа владельца частной военной компании Вагнера Евгения Пригожина нашла еще одно подтверждение 10 июля.

Гипотеза приобрела еще больший вес после того, как на телевидении впервые со времени неудачного похода Пригожина на Москву появился начальник Генштаба ВС РФ генерал Валерий Герасимов.

В разведке Минобороны Великобритании не могли обойти вниманием тот факт, что Герасимов общался по видеосвязи с заместителем Суровикина – начальником штаба ВКС РФ генералом-полковником Виктором Афзаловым.

К слову, последний, хоть и находится на должности не менее четырех лет, на публике с Герасимовым появился, по-видимому, впервые.

Британские разведчики уверены: рост популярности Афзалова среди общественности в то время, когда о местонахождении Суровикина до сих пор точно ничего не известно, является дополнительным подтверждением того, что Суровикина отстранили после мятежа Пригожина.

Напомним, что после неудачного мятежа владельца ЧВК Вагнера Евгения Пригожина 23-24 июня командующий ВКС РФ Сергей Суровикин перестал появляться на публике.

В России даже поползли слухи о вероятном аресте Суровикина.

В разведке Минобороны Великобритании предполагают, что командующий ВКС РФ – под подозрением российских властей из-за его связи с ЧВК Вагнера еще со времен службы в Сирии с 2017 года.

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Полномасштабная война в Украине продолжается уже 504-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Ministry of Defence
Война в Украине, ЧВК Вагнера, Російська агресія, РФ
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В начале полномасштабного вторжения в Украину, по соображениям безопасности, приостановили обязательное электронное декларирование государственных служащих, депутатов, судей и других должностных лиц. Также закрыли реестр деклараций и приостановили функции НАПК.

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