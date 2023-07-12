У Британії знайшли нові докази відсторонення Суровікіна після заколоту Пригожина

Версія про відсторонення командувача Повітряно-космічних сил РФ генерала Сергія Суровікіна після невдалого заколоту власника приватної військової компанії Вагнера Євгена Пригожина знайшла ще одне підтвердження 10 липня.

Гіпотеза набула ще більшої ваги після того, як на телебаченні вперше з часу невдалого походу Пригожина на Москву з’явився начальник Генштабу ЗС РФ генерал Валерій Герасимов.

У розвідці Міноборони Великої Британії не могли залишити поза увагою той факт, що Герасимов спілкувався по відеозв’язку із заступником Суровікіна – начальником штабу ПКС РФ генералом-полковником Віктором Афзаловим.

До слова, останній, хоч і перебуває на посаді щонайменше чотири роки, на публіці з Герасимовим з’явився, очевидно, вперше.

Британські розвідники певні: зростання популярності Афзалова серед громадськості в той час, коли про місцезнаходження Суровікіна досі достеменно нічого не відомо, є додатковим підтвердженням того, що Суровікіна відсторонили після заколоту Пригожина.

Нагадаємо, що після невдалого заколоту власника ПВК Вагнера Євгена Пригожина 23-24 червня командувач ПКС РФ Сергій Суровікін перестав з’являтися на публіці.

У Росії навіть поповзли чутки про імовірний арешт Суровікіна.

У розвідці Міноборони Великої Британії припускають, що командувач ПКС РФ – під підозрою російської влади через його зв’язок із ПВК Вагнера ще з часів служби в Сирії з 2017 року.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 504-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело : Ministry of Defence

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.