Неудачный мятеж Пригожина усугубил разногласия в РФ – британская разведка

Неудачный мятеж владельца частной военной компании Вагнера Евгения Пригожина усугубил разногласия в сообществе национальной безопасности РФ.

Особенно это заметно по подозрению, которое потенциально может упасть на командующего Воздушно-космическими силами России генерала Сергея Суровикина и заместителя министра обороны РФ генерала-полковника Юнус-Бека Евкурова.

Первый не появлялся на публике 23-24 июня, когда Пригожин как раз устроил “поход на Москву”.

Тогда даже начали появляться сообщения о вероятном аресте Суровикина.

И хотя эту информацию нельзя подтвердить, в разведке Минобороны Великобритании предполагают, что Суровикин будет под подозрением российских властей из-за его связи с ЧВК Вагнера еще со времен службы в Сирии с 2017 года.

В то же время, британские разведчики почти уверены, что любая официальная санкция против Суровикина спровоцирует разногласия, поскольку тот славится на Западе своей жестокостью и является одним из самых уважаемых старших офицеров в российской армии.

Между тем, отсутствие Юнус-Бека Евкурова не осталось незаметным во время выступления руководства Минобороны на телевидении 3 июля.

Евкуров, в частности, “засветился” во время разговора с Пригожиным, когда владелец ЧВК Вагнера как раз захватывал военные объекты в Ростове-на-Дону.

– Подозрение, которое потенциально может упасть на высокопоставленных российских офицеров, лишь является дополнительным свидетельством того, как неудачный мятеж Пригожина усугубил разногласия, которые есть в российском сообществе национальной безопасности, – отмечают в разведке Минобороны Великобритании.

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Источник: Ministry of Defence

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