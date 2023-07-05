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Татьяна Забожко, редактор ленты

Неудачный мятеж Пригожина усугубил разногласия в РФ – британская разведка

Москва під час бунту ПВК Вагнера
Фото: Getty Images

Неудачный мятеж владельца частной военной компании Вагнера Евгения Пригожина усугубил разногласия в сообществе национальной безопасности РФ.

Особенно это заметно по подозрению, которое потенциально может упасть на командующего Воздушно-космическими силами России генерала Сергея Суровикина и заместителя министра обороны РФ генерала-полковника Юнус-Бека Евкурова.

Первый не появлялся на публике 23-24 июня, когда Пригожин как раз устроил “поход на Москву”.

Тогда даже начали появляться сообщения о вероятном аресте Суровикина.

И хотя эту информацию нельзя подтвердить, в разведке Минобороны Великобритании предполагают, что Суровикин будет под подозрением российских властей из-за его связи с ЧВК Вагнера еще со времен службы в Сирии с 2017 года.

В то же время, британские разведчики почти уверены, что любая официальная санкция против Суровикина спровоцирует разногласия, поскольку тот славится на Западе своей жестокостью и является одним из самых уважаемых старших офицеров в российской армии.

Между тем, отсутствие Юнус-Бека Евкурова не осталось незаметным во время выступления руководства Минобороны на телевидении 3 июля.

Евкуров, в частности, “засветился” во время разговора с Пригожиным, когда владелец ЧВК Вагнера как раз захватывал военные объекты в Ростове-на-Дону.

– Подозрение, которое потенциально может упасть на высокопоставленных российских офицеров, лишь является дополнительным свидетельством того, как неудачный мятеж Пригожина усугубил разногласия, которые есть в российском сообществе национальной безопасности, – отмечают в разведке Минобороны Великобритании.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 497-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Ministry of Defence

Война в Украине, Великобритания, Міноборони РФ, ЧВК Вагнера, Разведка, Росія, РФ
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