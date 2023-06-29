Генерала РФ Суровикина поместили в СИЗО. Он был связан с ЧВК Вагнер с 2017 — СМИ

Российского генерала Сергея Суровикина, который во время осенних и зимних атак по энергетической инфраструктуре Украины и деоккупации украинскими Вооруженными силами Херсона, посадили в СИЗО Лефортово с 25 июня.

Об этом пишут российские СМИ, в том числе российский военкор Владимир Романов.

Романов не уточнил причины ареста Суровикина, также отсутствует подтверждение этих данных от властей РФ.

Сообщения о задержании Суровикина появились после того, как в России состоялся мятеж ЧВК Вагнер под организацией владельца наемников Евгения Пригожина.

Примечательно, что, как отмечает российский Центр Досье, генерал РФ Суровикин был почетным членом ЧВК Вагнер еще с 2017 года.

Кроме того, по данным американской газеты The New York Times, российский генерал мог знать о подготовке мятежа со стороны Пригожина. Впрочем, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал спекуляцией соответствующую статью NYT.

Со временем российское издание The Moscow Times, со ссылкой на свои источники, близкие к Министерству обороны России, подтвердили информацию об аресте генерала Сергея Суровикина в связи с мятежом группы Вагнера.

— Там история с ним была не ОК. Для власти. Больше ничего не могу говорить, — сказал один из источников.

Другой источник издания заявил, что в ближайшее время касательно генерала Суровикина “будут новости в контексте Пригожина”.

— Видимо он (Суровикин, — Ред.) выбрал сторону (Пригожина во время мятежа) и его… схватили, — сообщил второй источник.

Генерал Сергей Суровикин с октября 2022 до января 2023 года возглавлял командование российской группировкой войск в Украине, после чего был сменен начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым, став его заместителем. С 2017 года Суровикин командовал группировкой российских войск в Сирии.

Отметим, что по данным российского журналиста Алексея Венедиктова, сам российский генерал Суровикин не выходит на связь с семьей уже третий день, как и не отвечает его охрана.

Если информация об аресте подтвердится, то, как пишет NYT со ссылкой на свои источники, президенту России Владимиру Путину предстоит решить, верит ли он в то, что Суровикин знал о планах Пригожина, и как на это реагировать.

Источники NYT не исключают, что Путин может возложить всю ответственность за поднятый мятеж на Пригожина, впрочем, если появятся доказательства того, что ему помогал Суровикин, которого на Западе считают одним из компетентных генералов, то у Путина не останется другого выбора, как отстранить Сергея Суровикина от командования.

Военный мятеж ЧВК Вагнер, состоявшийся на протяжении 23 и 24 июня, в рамках которого главарь наемников Евгений Пригожин объявил о походе на Москву, был, в том числе, прокомментировал со стороны Сергея Суровикина. Российский генерал призывал вагнеровцев остановиться и не совершать ошибок.

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