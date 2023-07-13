Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные Срочно
Филигранная работа ПВО – Хмельницкая ОВА об уничтожении ракеты над областью
Срочно
Ночная атака на Киев: двое из четырех пострадавших – в больнице
Срочно
Ударили по объекту инфраструктуры: россияне ночью запустили по Николаеву баллистические ракеты
Срочно
Взрыв неизвестного военного объекта в Запорожье: пострадало уже 18 человек, среди них — 6 детей
Повез семью в лес на чернику: на Житомирщине мужчина наехал на мину
Мир
Валентина Летяк, редактор ленты

В КНДР заявили об испытании усовершенствованной баллистической ракеты Hwasong-18

Північна Корея КНДР ракети
Фото: Getty Images

Пролетела около 1000 км, находясь в воздухе 74 минуты — в КНДР заявили, что 12 июля провели испытания усовершенствованной твердотопливной баллистической ракеты Hwasong-18.

По данным государственного Центрального телеграфного агентства Кореи, в последний раз она запускала ракеты этого типа в апреле.

Заявление об испытаниях было сделано через несколько дней после того, как Пхеньян пригрозил США сбивать их разведывательные самолеты над прилегающими водами.

В Белом доме считают, что пуск ракет может “дестабилизировать ситуацию с безопасностью в регионе”.

В Минобороны Японии называют этот запуск Hwasong-18 незначительным достижением по сравнению с баллистическими ракетами, испытанными ранее в этом году.

С начала 2022 года КНДР осуществила более 60 испытаний ракет, в том числе трех межконтинентальных.

Читайте также
КНДР провела испытания баллистической ракеты дальнего радиуса действия
Ракета КНДР

Источник: CNN
балістична ракета, Випробування, КНДР, Северная Корея
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Британия, Франция и Германия могут нарушить условия ядерной сделки с Ираном из-за продажи дронов РФ
В КНДР заявили об испытании усовершенствованной баллистической ракеты Hwasong-18
Видео
Главное препятствие к вступлению в ЕС: что не так с е-декларациями чиновников

В начале полномасштабного вторжения в Украину, по соображениям безопасности, приостановили обязательное электронное декларирование государственных служащих, депутатов, судей и других должностных лиц. Также закрыли реестр деклараций и приостановили функции НАПК.

Василий Сафьянюк
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (12.07.2023)
В КНДР заявили об испытании усовершенствованной баллистической ракеты Hwasong-18
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 17:00 (12.07.2023)
В КНДР заявили об испытании усовершенствованной баллистической ракеты Hwasong-18
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (12.07.2023)
В КНДР заявили об испытании усовершенствованной баллистической ракеты Hwasong-18
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 16:00 (12.07.2023)
В КНДР заявили об испытании усовершенствованной баллистической ракеты Hwasong-18
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь