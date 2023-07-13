В КНДР заявили об испытании усовершенствованной баллистической ракеты Hwasong-18
Пролетела около 1000 км, находясь в воздухе 74 минуты — в КНДР заявили, что 12 июля провели испытания усовершенствованной твердотопливной баллистической ракеты Hwasong-18.
По данным государственного Центрального телеграфного агентства Кореи, в последний раз она запускала ракеты этого типа в апреле.
Заявление об испытаниях было сделано через несколько дней после того, как Пхеньян пригрозил США сбивать их разведывательные самолеты над прилегающими водами.
В Белом доме считают, что пуск ракет может “дестабилизировать ситуацию с безопасностью в регионе”.
В Минобороны Японии называют этот запуск Hwasong-18 незначительным достижением по сравнению с баллистическими ракетами, испытанными ранее в этом году.
С начала 2022 года КНДР осуществила более 60 испытаний ракет, в том числе трех межконтинентальных.
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