У КНДР заявили про випробування вдосконаленої балістичної ракети Hwasong-18

Пролетіла близько 1000 км, перебуваючи в повітрі 74 хвилини – у КНДР заявили, що 12 липня провели випробування вдосконаленої твердопаливної балістичної ракети Hwasong-18.

За даними державного Центрального телеграфного агентства Кореї, востаннє вона запускала ракети цього типу у квітні.

Заява про випробування була зроблена за кілька днів після того, як Пхеньян пригрозив США збивати їхні розвідувальні літаки над прилеглими водами.

У Білому домі вважають, що запуск ракет може “дестабілізувати ситуацію з безпекою в регіоні”.

У Міноборони Японії називають цей запуск Hwasong-18 незначним досягненням порівняно з балістичними ракетами, випробуваними раніше цього року.

Від початку 2022 року КНДР здійснила понад 60 випробувань ракет, зокрема трьох міжконтинентальних.

Джерело : CNN

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