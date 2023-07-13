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Світ
Валентина Летяк, редакторка стрічки

У КНДР заявили про випробування вдосконаленої балістичної ракети Hwasong-18

Північна Корея КНДР ракети
Фото: Getty Images

Пролетіла близько 1000 км, перебуваючи в повітрі 74 хвилини – у КНДР заявили, що 12 липня провели випробування вдосконаленої твердопаливної балістичної ракети Hwasong-18.

За даними державного Центрального телеграфного агентства Кореї, востаннє вона запускала ракети цього типу у квітні.

Заява про випробування була зроблена за кілька днів після того, як Пхеньян пригрозив США збивати їхні розвідувальні літаки над прилеглими водами.

У Білому домі вважають, що запуск ракет може “дестабілізувати ситуацію з безпекою в регіоні”.

У Міноборони Японії називають цей запуск Hwasong-18 незначним досягненням порівняно з балістичними ракетами, випробуваними раніше цього року.

Від початку 2022 року КНДР здійснила понад 60 випробувань ракет, зокрема трьох міжконтинентальних.

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Джерело: CNN
балістична ракета, Випробування, КНДР, Північна Корея
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