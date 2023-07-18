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Валентина Чорна, редактор ленты

В Польше самолет упал на ангар с людьми: пятеро погибших, есть раненые

у Польщі впав літак

В понедельник, 17 июля, в Польше пассажирский самолет упал на ангар, в котором люди прятались от непогоды.

Пять человек погибли на месте, еще 10 человек — получили ранения. Чрезвычайная ситуация произошла в варшавской провинции Хрцинно.

Об этом сообщило управление Государственной противопожарной службы в Варшаве.

Пострадал самолет американского производства Cessna 208, который использовался, среди прочего, для прыжков с парашютом.

Пилот пытался посадить самолет, но из-за плохих погодных условий задел ангар, в котором находились люди.

На месте происшествия работают 16 пожарных подразделений — как из Государственной пожарной службы, так и из Добровольной пожарной службы.

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Авиакатастрофы, Літаки, Польша
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