В Польше самолет упал на ангар с людьми: пятеро погибших, есть раненые

В понедельник, 17 июля, в Польше пассажирский самолет упал на ангар, в котором люди прятались от непогоды.

Пять человек погибли на месте, еще 10 человек — получили ранения. Чрезвычайная ситуация произошла в варшавской провинции Хрцинно.

Об этом сообщило управление Государственной противопожарной службы в Варшаве.

W m. Chrcynno samolot podczas lądowania w wyniku złych war. atmosferycznych uderzył w hangar, w którym schronili się ludzie. W wyniku zdarzenia 5 osób poniosło śmierć, 5 zostało rannych, 4 nie odniosły obrażeń. Dziękuję strażakom, ratownikom med. #LPR za podjęte działania rat.???????? pic.twitter.com/RYsfFgWMvZ — Andrzej Bartkowiak (@ABartkowiak_PSP) July 17, 2023

Пострадал самолет американского производства Cessna 208, который использовался, среди прочего, для прыжков с парашютом.

Пилот пытался посадить самолет, но из-за плохих погодных условий задел ангар, в котором находились люди.

На месте происшествия работают 16 пожарных подразделений — как из Государственной пожарной службы, так и из Добровольной пожарной службы.

Фото: Анджей Бартковяк

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