В Польше самолет упал на ангар с людьми: пятеро погибших, есть раненые
В понедельник, 17 июля, в Польше пассажирский самолет упал на ангар, в котором люди прятались от непогоды.
Пять человек погибли на месте, еще 10 человек — получили ранения. Чрезвычайная ситуация произошла в варшавской провинции Хрцинно.
Об этом сообщило управление Государственной противопожарной службы в Варшаве.
W m. Chrcynno samolot podczas lądowania w wyniku złych war. atmosferycznych uderzył w hangar, w którym schronili się ludzie. W wyniku zdarzenia 5 osób poniosło śmierć, 5 zostało rannych, 4 nie odniosły obrażeń. Dziękuję strażakom, ratownikom med. #LPR za podjęte działania rat.???????? pic.twitter.com/RYsfFgWMvZ
— Andrzej Bartkowiak (@ABartkowiak_PSP) July 17, 2023
Пострадал самолет американского производства Cessna 208, который использовался, среди прочего, для прыжков с парашютом.
Пилот пытался посадить самолет, но из-за плохих погодных условий задел ангар, в котором находились люди.
На месте происшествия работают 16 пожарных подразделений — как из Государственной пожарной службы, так и из Добровольной пожарной службы.
Фото: Анджей Бартковяк
Матеуш Ляховский – польский военный корреспондент. Он приехал в Украину в первые дни полномасштабного вторжения в качестве волонтера. Об увиденном писал в соцсетях, впоследствии наладил сотрудничество с польскими редакциями.Наталья Жуковская