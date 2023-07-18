У Польщі літак впав на ангар із людьми: п’ятеро загиблих, є поранені

У понеділок, 17 липня, у Польщі пасажирський літак впав на ангар, в якому люди ховалися від негоди.

П’ятеро людей загинули на місці, ще 10 осіб – дістали поранення. Надзвичайна ситуація сталась у варшавській провінції Хрцінно.

Про це повідомило управління Державної протипожежної служби у Варшаві.

W m. Chrcynno samolot podczas lądowania w wyniku złych war. atmosferycznych uderzył w hangar, w którym schronili się ludzie. W wyniku zdarzenia 5 osób poniosło śmierć, 5 zostało rannych, 4 nie odniosły obrażeń. Dziękuję strażakom, ratownikom med. #LPR za podjęte działania rat.???????? pic.twitter.com/RYsfFgWMvZ — Andrzej Bartkowiak (@ABartkowiak_PSP) July 17, 2023

Краху зазнав літак американського виробництва Cessna 208, що використовувався, серед іншого, для стрибків з парашутом.

Пілот намагався посадити літак, але через погані погодні умови зачепив ангар, в якому перебували люди.

На місці події працюють 16 пожежних підрозділів – як з Державної пожежної служби, так і з Добровільної пожежної служби.

Фото: Анджей Бартковяк

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