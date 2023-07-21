Юлия Захарченко, редактор ленты
ЮАР обратилась за ордером на арест Путина, если тот приедет в страну — СМИ
Правительство Южно-Африканской Республики согласилось выдать ордер на арест в любое время российского диктатора Владимира Путина, если тот посетит страну.
По данным иностранных изданий, прокуратура обратилась в суд, чтобы заставить правительство арестовать Путина, если он приедет в ЮАР на саммит БРИКС, запланированный на август в Йоханнесбурге.
Однако после заявления о том, что диктатор Путин не поедет в ЮАР, прокуратура обратилась в суд с просьбой обязать ее исполнять ордер на арест в любое время, когда президент РФ будет посещать страну. Правительство ЮАР согласилось на эти условия.
Источник: News 24
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