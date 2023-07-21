ПАР звернулася за ордером на арешт Путіна, якщо той приїде до країни – ЗМІ

Уряд Південно-Африканської Республіки погодився видати ордер на арешт у будь-який час російського диктатора Володимира Путіна, якщо той відвідає країну.

За даними іноземних видань, прокуратура звернулася до суду, щоб змусити уряд заарештувати Путіна, якщо він приїде до ПАР на саміт БРІКС, запланований на серпень у Йоганнесбурзі.

Однак після заяви про те, що диктатор Путін не поїде до ПАР, прокуратура звернулася до суду з проханням зобов’язати її виконувати ордер на арешт у будь-який час, коли президент РФ відвідуватиме країну. Уряд ПАР погодився на ці умови.

Вищий суд Гаутенга у Преторії підтвердив, що Міністерство юстиції ПАР направило ордер на арешт Путіна Національному директору державного обвинувачення Шаміле Батохі.

Раніше президент ПАР Сиріл Рамафоса попросив дозволу в Міжнародного кримінального суду не арештовувати Путіна нібито тому, що РФ погрожувала оголошенням війни.

Наступного місяця в ПАР має відбутися саміт клубу націй БРІКС – Бразилії, Росії, Індії, Китаю та Південної Африки, на якому заплановано участь усіх глав держав цих країн.

Головний прокурор МКС Карім Хан вважає, що ПАР має вчинити правильно і дотримуватися норм міжнародного права, якщо Путін відвідає саміт країн БРІКС у Йоганнесбурзі наступного місяця.

У березні Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна за незаконну депортацію українських дітей із тимчасово окупованих територій.

Джерело: News 24

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