Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
ГУР перехопило секретну доповідь для Путіна, як РФ зривала зернову угоду
У санаторії біля Трускавця дівчинка вистрілила в голову 10-річному хлопчику: що відомо
Ціллю ракетного удару РФ був Старокостянтинів на Хмельниччині – Ігнат
Терміново
Масова повітряна тривога: на Житомирщині гримлять вибухи
На Вінниччині гучно: працює ППО
Світ
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Мер Москви Собянін поскаржився на нічну атаку безпілотника

Москва, населення Росії, росіяни
Фото: Depositphotos

О четвертій ранку 28 липня мер Москви Сергій Собянін поскаржився на нову атаку безпілотника.

БпЛА, стверджує очільник російської столиці, збили сили Міністерства оборони РФ.

Руйнувань та постраждалих буцімто немає.

Москва
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Панцир-С1 на даху Міноборони РФ не зміг збити дрон, який впав за 300 метрів
панцир-с1 на даху міноборони росії
Кремль не контролює небо над стратегічними об’єктами: ГУР про вибухи в Москві
кремль
Системи ППО виявилися безпорадними: експерт про атаку дронів на Москву
Удар дронів по Москві 24 липня 2023
У Москві безпілотники вразили дві будівлі
Москва - атака дронів 24 липня
Під Москвою чоловік захопив будинок Януковича та взяв заручників – його ліквідували
Мер Москви Собянін поскаржився на нічну атаку безпілотника
Відео
Суспільство
Тризуб для Батьківщини-матері залишиться без сталі Метінвест: у чому причина

На столичному підприємстві завершують виготовлення українського тризуба, яким замінять радянський герб на щиті Батьківщини-матері. Рік тому декомунізацію монумента підтримало 85% опитаних у застосунку Дія – майже 800 тис. людей. Відтоді в Мінкульті взялись за реалізацію проєкту.

Христина Величанська
Вибрався живим попри погрози: як слідчий з Вовчанська героїчно працював на ЗСУ
Мер Москви Собянін поскаржився на нічну атаку безпілотника
Вигідний тариф та вільні сховища: іноземні компанії знову зберігають газ в Україні
Нафтогаз
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (26.07.2023)
Мер Москви Собянін поскаржився на нічну атаку безпілотника
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (26.07.2023)
Мер Москви Собянін поскаржився на нічну атаку безпілотника
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь