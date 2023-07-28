Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Мер Москви Собянін поскаржився на нічну атаку безпілотника
О четвертій ранку 28 липня мер Москви Сергій Собянін поскаржився на нову атаку безпілотника.
БпЛА, стверджує очільник російської столиці, збили сили Міністерства оборони РФ.
Руйнувань та постраждалих буцімто немає.
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