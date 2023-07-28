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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

У Польщі вирішили удвічі збільшити армію через вагнерівців у Білорусі

польська армія

Найближчим часом Польща планує майже удвічі збільшити свою кадрову армію на тлі активності бойовиків ПВК Вагнера та російських солдатів у Білорусі.

Про це заявив віцепрем’єр Польщі Ярослав Качинський, повідомляє Polskie Radio.

За його словами, у Польщі буде створено шість дивізій, а з часом, ймовірно, буде ще сьома – запасна дивізія. Нині в Польщі їх три.

— Одним із головних завдань, можливо, навіть головним завданням держави – держави як організації, яка об’єднує націю – є захист безпеки. Безпека у всіх вимірах, тобто зовнішня безпека і внутрішня безпека, – сказав Ярослав Качинський.

Він також наголосив, що Варшава прагне створити сильну сухопутну армію Європи, щоб стати щитом східного флангу НАТО.

Що відбувається у Білорусі?

З повідомлень ЗМІ та супутникових знімків відомо, що до Білорусі продовжують прибувати бойовики ПВК Вагнера. У селі Цель Осиповицького району в Білорусі помітили близько 750 одиниць техніки в таборі бойовиків.

Нещодавно представник ГУР Андрій Юсов заявив, що вагнерівці, які перебувають на території Білорусі, не мають сил і засобів, щоб становити реальну загрозу для Польщі, інших країн НАТО та ЄС. Наразі там немає заявлених 10 тис. вагнерівців, але пересування триває.

Водночас самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко нещодавно заявив, що найманці ПВК Вагнера “просяться піти на Захід”, зокрема до Польщі. На зустрічі із диктатором Путіним він цинічно заявив, що вони сказали йому: Сходимо на екскурсію до Варшави та Жешува.

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Фото: Міноборони Польщі

Джерело: Польське радіо
Білорусь, ПВК Вагнера, Польща, Ярослав Качиньский
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