Путін піде з влади впродовж 2024 року: ексспівробітник MI6 назвав 5 сценаріїв та можливих наступників

Колишній британський шпигун Крістофер Стіл, який написав досьє на 45-го президента США Дональда Трампа і російське втручання в американські вибори, вважає, що глава Кремля Володимир Путін піде з влади “протягом наступного року”.

З такою оцінкою він виступив в інтерв’ю Sky News.

Стіл, який раніше керував російським відділом лондонської служби MI6 з 2006 по 2009 рік, каже, що Заходу необхідно “готуватися до кінця епохи Путіна”.

Тріщини в системі контролю президента Росії було виявлено під час невдалого перевороту ПВК Вагнер, і тут Стіл розглядає кілька можливих сценаріїв, які можуть покласти край його правлінню: від погіршення здоров’я і вбивства до посилення тиску через невдачі в Україні і навіть військового перевороту.

Путін помирає від хвороби або на нього здійснюється замах

Про стан здоров’я глави Кремля і раніше ходили різні чутки, зокрема й про те, що він серйозно хворий на рак.

За словами Стіла, точний характер скарг на здоров’я незрозумілий, але “дуже надійні джерела кажуть нам, що він хворий уже деякий час”, що дає підстави вважати, що він може раптово померти.

Не виключено також, що на нього може бути скоєно замах, можливо, внутрішніми силами або внаслідок змови ззовні.

За словами Стіла, це був би найгірший сценарій для Заходу, оскільки “всі ставки було б зроблено”, і “фракційне кровопролиття” було б імовірним до того, як буде створено наступника.

На думку екс-розвідника, одним із претендентів на владу в цьому випадку може стати директор ФСБ Олександр Бортніков.

Скинутий через провал війни в Україні

Крістофер Стіл каже, що вторгнувшись в Україну, Путін вважав, що швидка перемога можлива, але на ділі все виявилося зовсім інакше.

Амбіції захопити всю країну виявилися необґрунтованими, і бойові дії тривають, незважаючи на безліч загиблих і деморалізовані війська РФ.

Стіл вважає, що повільний перебіг контрнаступу України, можливо, дав Путіну певний “перепочинок”, але вирішальним фактором може стати невдоволення вторгненням і посилення санкцій щодо російської економіки, багатих і впливових людей.

На його думку, це найімовірніший сценарій, за якого розвиватиметься така картина.

– У разі необхідності буде зроблено насильницький крок, щоб убити або повалити Путіна на користь іншого захисника або олігарха режиму – але такого, що дистанціювався від війни і готовий вести переговори про її припинення із Заходом, – вважає він.

За словами Стіла, “висхідна зірка” Олексій Дюмін, губернатор Тульської області, є одним із потенційних наступників.

Інші – олігарх Ігор Сєчин і колишній прем’єр-міністр Росії Віктор Зубков.

Стіл вважає, що такий варіант розвитку подій може прискорити закінчення російсько-української війни, але за іншого результату контроль над ситуацією можуть захопити націоналісти в силових структурах, які втратили віру в Путіна, але хочуть продовжувати бойові дії.

Путін іде у відставку і затверджує наступника

Після більш ніж 20 років перебування при владі і в умовах зростаючого тиску 70-річний Путін може вирішити, що пора йти, і покинути свій пост на наступних виборах, намічених на березень 2024 року.

Стіл стверджує, що вибори дають йому “потенційну можливість піти” і що Путін може вибрати собі наступника, наприклад, Дмитра Патрушева, сина секретаря Ради безпеки РФ, або Олексія Дюміна.

За словами колишнього співробітника MI6, прихід до влади одного з цих діячів означав би “незначні або нульові зміни у війні в Україні, але, принаймні, Захід зіткнувся б з російським лідером, який не показав би себе ненадійним, брехуном і не був би звинувачений у військових злочинах”.

У рамках угоди про відставку Путін може також попросити імунітет для себе і своєї сім’ї – подібно до того, як це було зроблено в 1999 році, коли експрезидент РФ Борис Єльцин поступився владою.

Стіл вважає, що “в глибині душі він (Путін, – Ред.) думає про те, що подібна угода може бути можлива і в майбутньому”.

Військовий переворот

Спроба перевороту, зроблена найманцями ПВК Вагнер – як кажуть, спрямована не на самого Путіна, а на військових керівників Росії, – була припинена главою Кремля до того, як війська змогли дійти до Москви.

Однак, за словами Стіла, ще одним гіпотетичним варіантом може бути змова, організована старшими офіцерами основних збройних сил країни, “розчарованими невдачами і втратами в Україні”.

За його словами, це не означало б “жодних змін у війні або зовнішній політиці Росії”, але могло б призвести до встановлення перехідного режиму з такою фігурою, як генерал Суровікін, командувач Повітряно-космічними силами Росії, як президент.

Утім, хоча такий сценарій і можливий, він оцінює його як “дуже малоймовірний”.

– Я думаю, що серед ключових людей у керівництві країни зараз панує реальне занепокоєння. Не тільки в збройних силах, де генерали відкрито критикують Путіна і Кремль за підтримку війни, що нечувано, а й загалом щодо траєкторії розвитку Росії: на чолі з президентом, обвинуваченим у військових злочинах, який веде російську економіку певним шляхом, – додає Стіл.

Народне повстання

Іншим, менш імовірним шляхом усунення Путіна від влади може стати повстання – або націоналістично налаштованих діячів, таких як ватажок ПВК Вагнер Євген Пригожин, або “демократична акція” прихильників лідера російської опозиції Олексія Навального, який перебуває у в’язниці.

Колишній розвідник вважає, що це було б “дуже непередбачувано і, можливо, криваво в короткостроковій перспективі”, а результати, вочевидь, будуть більш сприятливими для Заходу і України, якщо демократичні діячі зможуть захопити владу.

Джерело : Sky News

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