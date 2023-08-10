ГУР про серію вибухів у РФ: Це кара божа

Вибухи, яких щодня стає все більше на території Росії, є наслідком повномасштабного вторгнення РФ до України.

Усі ці надзвичайні ситуації, як наголосив під час ефіру загальнонаціонального телемарафону Єдині новини представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов, є лише демонстрацією того, що “друга армія світу” – ніяка не друга, та навіть не може захистити власну столицю.

– Те, що зараз відбувається у Росії, – це кара божа. Працюємо далі, – зауважив Андрій Юсов.

Водночас, наголошує представник ГУР, той факт, що інцидентів у РФ стає більше і кількісно, і якісно, і те, що географія їхня розширюється, свідчить, що режим Путіна ситуацію в Росії контролює все менше.

А замість того, щоб захищати свою країну та своє небо, росіяни зосередилися на війні проти України.

– Для суспільства, воєнно-політичного керівництва та політичних еліт РФ постало питання: повернути протиповітряну, протиракетну оборону, армію на територію своєї держави, щоб все контролювати, чи й далі удавати, що все йде за планом, – додає представник Головного управління розвідки.

Владі РФ, констатує Андрій Юсов, складно комунікувати з росіянами з цього питання.

Так, вони, наприклад, не можуть заборонити своїм громадянам фільмувати прильоти, бо в них буцімто “все відбувається за планом”.

– Ми ж не можемо їм (росіянам, – Ред.) забороняти викладати наслідки прильотів. Хай викладають, звичайно. Тут справа трішки в іншому. Якщо в них все за планом, то навіщо їм забороняти своїм громадянам щось публікувати? А якщо в Москві вже просять не викладати нічого в мережу, то це свідчить про те, що все відбувається не за планом або ж план якийсь неякісний, – зауважує Андрій Юсов.

Проблеми з “комунікацією” помітні й під час інформування про надзвичайні ситуації.

Яскравим прикладом стало висвітлення масштабної пожежі в Сергієвому Посаді в Підмосков’ї 9 серпня.

Спершу мережу заполонили повідомлення росЗМІ про вибух на Загорському оптико-механічному заводі, де виготовляють техніку спеціального призначення (авіаційні приціли, тепловізори, самонавідні ракетні головки, установки виявлення лазерного типу, оптичні спостережні прилади тощо).

А МНС Росії, інформуючи про подію, обмежилось згадкою про пожежу “в ангарі з піротехнікою”.

– У відкритих джерелах була інформація, що Росія останнім часом намагається вирішити проблеми з сучасною оптикою для власного озброєння. Вочевидь, проблем тепер побільшало. Але гаразд, “піротехніка” – так “піротехніка”. Можемо хіба порадити більше “здавати в оренду” складів на таких підприємствах під “піротехніку”, – іронічно зауважив Андрій Юсов.

Нагадаємо, що в Росії останнім часом почастішали повідомлення про атаку безпілотників та пожежі в різних містах.

Так, лише вчора та сьогодні до російської столиці летіли й буцімто не долетіли безпілотники, хоча потім з’явилась інформація про пожежу в Домодєдово “через вибух газових балонів”.

А потужну пожежу на Загорському оптико-механічному заводі в Сергієвому Посаді 9 серпня російські МНСники скромно назвали пожежею “в ангарі з піротехнікою”.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 533-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: МНС Росії

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