Лідер КНДР доручив своїй армії посилити підготовку до можливої війни

Лідер Північної Кореї (КНДР) Кім Чен Ин здійснив перестановки у військовому керівництві та доручив армії посиленіше готуватися до можливої війни.

Про це інформують західні ЗМІ з посиланням на північнокорейське державне агентство KCNA.

Такі заяви пролунали на розширеному засіданні Центрального військового комітету Трудової партії Кореї 10 серпня. Там обговорювалися питання “подальшої послідовної підготовки армії до війни у відповідь на серйозну військово-політичну ситуацію, що склалася на Корейському півострові”.

Були визначені “наступальні військові контрзаходи” для стримування так званих ворогів Північної Кореї (яких саме – офіційне агентство КНДР не озвучило).

Кім Чен Ин, зокрема, доручив розширити потужності з виробництва “усіх видів зброї”. Минулого тижня він відвідав збройові заводи, де закликав до виробництва ракетних двигунів, артилерії та іншого озброєння.

Крім того, лідер КНДР закликав військових проводити навчання “в ситуації, наближеній до бойової, за новими стратегічними завданнями” та з використанням найновішого озброєння країни.

Під час виступу він наголосив, що потрібно “стрімко підвищити здатність армії до ведення війни”.

На фотографіях із засідання Кім Чен Ин вказує на мапі на Сеул – столицю Південної Кореї – та райони, які її оточують.

Kim Jong Un unveiled “offensive” battle plans against South Korea, while pictures of the meeting show him pointing at a map of the South. Kim said the military should make “full preparations for war” while blaming the “aggravators of the situation https://t.co/Eax4nZcjvb — NK NEWS (@nknewsorg) August 10, 2023

Під час засідання найвищий генерал КНДР, начальник Генерального штабу Пак Су Іль був звільнений без пояснення причин. Він обіймав цю посаду близько семи місяців.

Його замінив генерал Рі Йон Гіль, який раніше обіймав посаду міністра оборони країни, а також начальника штабу армії. Його змінили у 2016 році, після чого цей чиновник перестав з’являтися на офіційних заходах, що спровокувало чутки про його страту. Проте згодом Рі Йон Гіля призначили на іншу високу посаду.

Північна Корея регулярно оновлює своє військове керівництво. Деякі воєначальники згодом з’являються на інших посадах, а інші зникають з поля зору.

– Кім Чен Ин часто проводить ротації на керівних посадах, щоб запобігти появі в Північній Кореї будь-кого на кшталт Євгена Пригожина, який кинув виклик авторитету президента РФ Володимира Путіна після того, як отримав особистий контроль над фінансовими активами та лояльність серед Збройних сил, – заявив у коментарі CNN Лейф-Ерік Іслі, професор міжнародних досліджень у Ewha Womans University в Сеулі.

Цього літа Північна Корея посилила свою військову риторику, пригрозивши збити американські літаки-розвідники та помститися за захід американського підводного човна з ядерними балістичними ракетами до порту Південної Кореї вперше за чотири десятиліття.

Пхеньян також продовжує розробляти міжконтинентальні балістичні ракети. Минулого місяця проводилися випробування ракети Hwasong-18, час польоту якої свідчить про те, що вона здатна завдати удару по материковій частині США, інформує CNN.

9 вересня Північна Корея планує провести військовий парад до 75-ї річниці заснування країни.

Водночас із 21 по 24 серпня США і Південна Корея планують провести військові навчання, які в КНДР розглядають як загрозу своїй безпеці.

Джерело: KCNA

Джерело : CNN, Reuters

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