Лідер КНДР доручив своїй армії посилити підготовку до можливої війни

Лідер Північної Кореї (КНДР) Кім Чен Ин здійснив перестановки у військовому керівництві та доручив армії посиленіше готуватися до можливої війни.

Про це інформують західні ЗМІ з посиланням на північнокорейське державне агентство KCNA.

Такі заяви пролунали на розширеному засіданні Центрального військового комітету Трудової партії Кореї 10 серпня. Там обговорювалися питання “подальшої послідовної підготовки армії до війни у відповідь на серйозну військово-політичну ситуацію, що склалася на Корейському півострові”.

Були визначені “наступальні військові контрзаходи” для стримування так званих ворогів Північної Кореї (яких саме – офіційне агентство КНДР не озвучило).

Кім Чен Ин, зокрема, доручив розширити потужності з виробництва “усіх видів зброї”. Минулого тижня він відвідав збройові заводи, де закликав до виробництва ракетних двигунів, артилерії та іншого озброєння.

Крім того, лідер КНДР закликав військових проводити навчання “в ситуації, наближеній до бойової, за новими стратегічними завданнями” та з використанням найновішого озброєння країни.

Під час виступу він наголосив, що потрібно “стрімко підвищити здатність армії до ведення війни”.

На фотографіях із засідання Кім Чен Ин вказує на мапі на Сеул – столицю Південної Кореї – та райони, які її оточують.

