Два самолета РФ могли получить повреждения из-за удара по авиабазе в Новгородской области — ISW

В результате атаки на военный аэродром в Новгородской области РФ, где базируются самолеты Ту-22м3, повреждения могли получить по меньшей мере два бомбардировщика.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Российские источники утверждали, что 19 августа Украина нанесла удар по авиабазе Сольцы в Новгородской области.

Геолокационные снимки, опубликованные 19 августа, показывают дым, поднимающийся с авиабазы.

Министерство обороны РФ и другие российские источники утверждали, что российские силы сбили украинский беспилотник из стрелкового оружия, и что пожар повредил один самолет.

В то же время в Институте указывают, что российский инсайдерский источник заявил, что пожар повредил по меньшей мере два самолета, и что на авиабазе Сольцы находилось неопределенное количество сверхзвуковых бомбардировщиков дальнего радиуса действия Ту-22М3.

Ночью в российском Курске прогремели взрывы, на вокзале вспыхнул пожар.

Фото: Минобороны России

Источник : ISW

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