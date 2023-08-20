Два самолета РФ могли получить повреждения из-за удара по авиабазе в Новгородской области — ISW
В результате атаки на военный аэродром в Новгородской области РФ, где базируются самолеты Ту-22м3, повреждения могли получить по меньшей мере два бомбардировщика.
Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).
Российские источники утверждали, что 19 августа Украина нанесла удар по авиабазе Сольцы в Новгородской области.
Геолокационные снимки, опубликованные 19 августа, показывают дым, поднимающийся с авиабазы.
Министерство обороны РФ и другие российские источники утверждали, что российские силы сбили украинский беспилотник из стрелкового оружия, и что пожар повредил один самолет.
В то же время в Институте указывают, что российский инсайдерский источник заявил, что пожар повредил по меньшей мере два самолета, и что на авиабазе Сольцы находилось неопределенное количество сверхзвуковых бомбардировщиков дальнего радиуса действия Ту-22М3.
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Фото: Минобороны России
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