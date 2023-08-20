Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Погиб вместе с Пригожиным: кем был Дмитрий Уткин, который руководил наемниками ЧВК Вагнера
В России разбился частный самолет: есть погибшие
Срочно
В Кривом Роге прогремел взрыв: в нескольких районах пропал свет, есть пострадавший
В Винницкой области в ДТП погибли 12 человек, среди них шестеро детей
Попал в течение и тонул: в Кривом Роге мать бросилась спасать сына и погибла
Украина
Бедрак Виктория, редактор ленты

460 оккупантов, 6 танков и 33 артсистемы: потери РФ за сутки

Втрати РФ
Фото: Генштаб ВСУ

С начала полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла около 257 470 своих военных, из них 460 оккупантов украинские защитники ликвидировали за минувшие сутки.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Другие потери России с 24.02.22 по 20.08.23:

  • танков — 4346 (+6) ед,
  • боевых бронированных машин — 8435 (+11) ед,
  • артиллерийских систем — 5245 (+33) ед,
  • РСЗО — 717 (+3) ед,
  • средств ПВО — 489 (+3) ед,
  • самолетов — 315 (+0) ед,
  • вертолетов — 316 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 4304 (+22),
  • крылатых ракет — 1406 (+0),
  • кораблей / катеров — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 7680 (+15) ед,
  • специальной техники — 790 (+5).

Ранее командующий Воздушных сил ВСУ рассказал, какие приказы отдал в начале вторжения РФ.

Читайте также
Карта боевых действий на 20.08.2023 — ситуация на фронте
українська армія

Источник: Генштаб ВСУ
Война в Украине, ВСУ
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Херсон под мощными вражескими обстрелами: ранен ребенок
Вибух
Скорректировали боевые задачи. Сырский посетил бойцов на передовой
460 оккупантов, 6 танков и 33 артсистемы: потери РФ за сутки
Продвижение Сил обороны в Работино ставит под угрозу вторую линию обороны РФ — ISW
ЗСУ на фронті
Имеем возможность ударить по любой части Крыма — Буданов
Кирило Буданов
В разведке Британии рассказали, зачем Путин посещал штаб в Ростове
Президент РФ Володимир Путін
Игры
Видео
Крест боевых заслуг: кому будут вручать новую награду

Полномасштабное вторжение заставило чиновников по-другому взглянуть на систему государственных наград. Оказалось, что отличий чисто за героизм в условиях войны у нас не было, а одну и ту же награду могли получать как гражданские, так и бойцы на фронте.

Олег Корниенко
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (23.08.2023)
460 оккупантов, 6 танков и 33 артсистемы: потери РФ за сутки
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 14:30 (23.08.2023)
460 оккупантов, 6 танков и 33 артсистемы: потери РФ за сутки
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 14:00 (23.08.2023)
460 оккупантов, 6 танков и 33 артсистемы: потери РФ за сутки
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 13:30 (23.08.2023)
460 оккупантов, 6 танков и 33 артсистемы: потери РФ за сутки
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь