460 оккупантов, 6 танков и 33 артсистемы: потери РФ за сутки

С начала полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла около 257 470 своих военных, из них 460 оккупантов украинские защитники ликвидировали за минувшие сутки.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Другие потери России с 24.02.22 по 20.08.23:

танков — 4346 (+6) ед,

боевых бронированных машин — 8435 (+11) ед,

артиллерийских систем — 5245 (+33) ед,

РСЗО — 717 (+3) ед,

средств ПВО — 489 (+3) ед,

самолетов — 315 (+0) ед,

вертолетов — 316 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 4304 (+22),

крылатых ракет — 1406 (+0),

кораблей / катеров — 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 7680 (+15) ед,

специальной техники — 790 (+5).

Ранее командующий Воздушных сил ВСУ рассказал, какие приказы отдал в начале вторжения РФ.

Источник : Генштаб ВСУ

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