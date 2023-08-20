Бедрак Виктория, редактор ленты
460 оккупантов, 6 танков и 33 артсистемы: потери РФ за сутки
С начала полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла около 257 470 своих военных, из них 460 оккупантов украинские защитники ликвидировали за минувшие сутки.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Другие потери России с 24.02.22 по 20.08.23:
- танков — 4346 (+6) ед,
- боевых бронированных машин — 8435 (+11) ед,
- артиллерийских систем — 5245 (+33) ед,
- РСЗО — 717 (+3) ед,
- средств ПВО — 489 (+3) ед,
- самолетов — 315 (+0) ед,
- вертолетов — 316 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 4304 (+22),
- крылатых ракет — 1406 (+0),
- кораблей / катеров — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 7680 (+15) ед,
- специальной техники — 790 (+5).
Ранее командующий Воздушных сил ВСУ рассказал, какие приказы отдал в начале вторжения РФ.
Читайте такжеКарта боевых действий на 20.08.2023 — ситуация на фронте
Источник: Генштаб ВСУ
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Видео
Крест боевых заслуг: кому будут вручать новую награду
Полномасштабное вторжение заставило чиновников по-другому взглянуть на систему государственных наград. Оказалось, что отличий чисто за героизм в условиях войны у нас не было, а одну и ту же награду могли получать как гражданские, так и бойцы на фронте.Олег Корниенко