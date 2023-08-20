Два літаки РФ могли зазнати пошкоджень через удар по авіабазі в Новгородській області – ISW
Унаслідок атаки на військовий аеродром у Новгородській області РФ, де базуються літаки Ту-22м3, пошкоджень могли зазнати щонайменше два бомбардувальники.
Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).
Російські джерела стверджували, що 19 серпня Україна завдала удару по авіабазі Сольці в Новгородській області.
Геолокаційні знімки, опубліковані 19 серпня, показують дим, що піднімається з авіабази.
Міністерство оборони РФ та інші російські джерела стверджували, що російські сили збили український безпілотник зі стрілецької зброї, і що пожежа пошкодила один літак.
Водночас у Інституті зазначають, що російське інсайдерське джерело заявило, що пожежа пошкодила щонайменше два літаки, і що на авіабазі Сольці перебувала невизначена кількість надзвукових бомбардувальників дальнього радіусу дії Ту-22М3.
Вночі у російському Курську прогриміли вибухи, на вокзалі спалахнула пожежа.
Фото: Міноборони Росії
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