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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Два літаки РФ могли зазнати пошкоджень через удар по авіабазі в Новгородській області – ISW

Російські літаки Ту-22М3

Унаслідок атаки на військовий аеродром у Новгородській області РФ, де базуються літаки Ту-22м3, пошкоджень могли зазнати щонайменше два бомбардувальники.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Російські джерела стверджували, що 19 серпня Україна завдала удару по авіабазі Сольці в Новгородській області.

Геолокаційні знімки, опубліковані 19 серпня, показують дим, що піднімається з авіабази.

Міністерство оборони РФ та інші російські джерела стверджували, що російські сили збили український безпілотник зі стрілецької зброї, і що пожежа пошкодила один літак.

Водночас у Інституті зазначають, що російське інсайдерське джерело заявило, що пожежа пошкодила щонайменше два літаки, і що на авіабазі Сольці перебувала невизначена кількість надзвукових бомбардувальників дальнього радіусу дії Ту-22М3.

Вночі у російському Курську прогриміли вибухи, на вокзалі спалахнула пожежа.

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Фото: Міноборони Росії

Джерело: ISW
авіація РФ, Війна в Україні, Росія
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