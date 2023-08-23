Без Путіна і з бажанням зменшити залежність від долара: як почався саміт БРІКС у ПАР

Сьогодні, 22 серпня, у Південно-Африканській Республіці почався саміт БРІКС, до якого входить Бразилія, Росія, Індія, Китай та ПАР.

Захід, який став 15-м самітом об’єднання БРІКС, триватиме до четверга, 24 серпня.

Крім країн-членів БРІКС, на саміт в Йоганнесбурзі були запрошені лідери ще 67 країн з Латинської Америки, Азії та Африки.

Перед початком саміту щодо участі російського диктатора ходили різні чутки, втім пізніше в Кремлі все ж спростували присутність Володимира Путіна на саміті наживо.

Головною причиною неявки президента РФ в ПАР є міжнародний розшук Путіна, оголошений Міжнародним кримінальним судом за вивезення дітей з окупованих територій України.

Як минув перший день саміту БРІКС, чому це стало черговою демонстрацією слабкості Росії на міжнародній арені, та чому наміри лідерів країн-членів блоку є “фантазіями” – читайте в матеріалі на Фактах ICTV.

Замість Путіна на саміті – танці з Лавровим

ПАР є державою, що підписали Римський статут, який зобовʼязує її виконувати рішення МКС. Відповідно, якби Володимир Путін приїхав би на саміт, він мав би бути заарештованим. Тому, ще у липні поточного року, в канцелярії президента ПАР з’явилось повідомлення про те, що російський лідер не зможе бути присутнім на саміті.

Водночас спроби запросити кремлівського диктатора все ж були. Президент ПАР Сиріл Рамафоса звертався до МКС із проханням не заарештовувати Путіна, але не вийшло.

Тому було ухвалено рішення, що Володимир Путін виступить на БРІКС в онлайн-режимі.

Замість диктатора РФ на саміт до Йоганнесбурга вирушив очільник російського МЗС Сергій Лавров, щодо якого, на жаль, рішення МКС немає.

Російського главу МЗС в аеропорту зустріли національними танцями ПАР. Сам Лавров, ймовірно, зрадів такій зустрічі та почав аплодувати.

Примітно, що на відміну від танців з Лавровим, главу Китаю Сі Цзіньпіна особисто перед трапом літака зустрічав президент ПАР Сіріл Рамафоса та супроводжував до автівки. Главі КНР також були влаштовані національні танці.

Без Путіна, але з іншими лідерами

Поки російський лідер сидів у своїй країні та не ризикнув їхати в ПАР, де його можуть заарештувати, до Йоганнесбурга прибув лідер Китаю Сі Цзіньпін.

Перед початком саміту китайський лідер провів переговори зі своїм південноафриканським колегою Сірілом Рамафосою та представниками інших держав.

Примітно, що сам Сі Цзіньпін не з’явився на форумі, як очікувалося, але пізніше відвідав вечерю лідерів БРІКС, організовану президентом Південно-Африканської Республіки.

Крім лідера КНР, до ПАР прибув президент Бразилії Лула да Сілва, а також прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді.

Змінений голос під час виступу Путіна

Окремої уваги заслуговує сам виступ російського диктатора на саміті.

Попри те, що для Кремля відсутність президента на саміті БРІКС є демонстрацією слабкості на міжнародній арені, сам виступ Путіна був, в певному сенсі, видозмінений.

Під час трансляції виступу глави Російської Федерації, учасникам саміту було показане звернення Володимира Путіна зі зміненим голосом.

Разом із тим, в соцмережах російські офіційні органи влади поширили звернення Путіна, на якому російський диктатор має свій звичайний голос. Навіщо організатори саміту БРІКС вдались до таких змін наразі залишається невідомим.

Під час виступу президент Путін заявив, що Росія залишиться “відповідальним постачальником” продовольства і зерна до африканських країн і може зайняти місце України як міжнародного постачальника зерна.

Путін також сказав, що використання доларів США в торгівлі між країнами БРІКС зменшується, оскільки країни переходять на національні валюти і відмовляються від доларів в рамках “незворотного процесу дедоларизації”.

Як минув саміт та про що говорили країни БРІКС

Ще перед початком заходжу лідери країн БРІКС казали, що спробують зосередитись на способах зменшення залежності від долара США.

Також на порядку денному, вперше за 10 років, було питання розширення блоку, оскільки за останній рік багато держав, що розвиваються, виявили бажання вступити до БРІКС. Китай публічно підтримав розширення блоку БРІКС. Також за розширення виступає і Росія, коли ж Індія остерігається перетворення групи БРІКС на рупор Китаю, а Бразилія побоюється відчуження від Заходу.

Не менш важливою темою цьогорічного заходу стало й запровадження єдиного платіжного засобу для розрахунків між членами БРІКС. Це цікаво як Росії, значна частина якої перебуває під санкціями, так і країнам Африки, які вимушені позичати кошти для розвитку своїх економік для подолання структурних відставань та повернення боргів.

Під час виступу китайського представника йшлося про те, що офіційний Пекін залишатиметься “важливою можливістю для світового розвитку”, а також про те, що Китай розширюватиме доступ до ринків і покращуватиме клімат для іноземного бізнесу.

Своєю чергою президент Бразилії Лула да Сілва заявив, що країни БРІКС повинні шукати еталонну одиницю для того, щоб прискорити процес дедоларизації.

Реакція Заходу

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок поставила під сумнів, як БРІКС може прислуховуватись до президента Росії Владіміра Путіна, враховуючи його рішення припинити експорт зерна через Чорне море.

– Безглуздо мати тісну співпрацю в рамках БРІКС з російським президентом, який в той же час зірвав зернову угоду, – сказала вона, відкинувши думку про те, що більш рішуча позиція БРІКС може посіяти глобальні розбіжності.

– У ці часи всі країни світу бачать важливість співпраці та партнерства. Ми підтримуємо свободу співпраці і партнерства. Тому всі країни світу можуть вільно обирати, з ким вони хочуть працювати. Абсолютно правильно, що все більше країн вимагають права голосу. Не можуть лише великі країни світу вирішувати, як буде влаштований глобальний міжнародний порядок, – сказала вона журналістам у Берліні.

Разом із тим в США заявили, що не вважають країни БРІКС суперником, особливо, в їх процесі “дедоларизації”.

Так, представник адміністрації президента США Джейк Салліван заявив, що не розглядає країни БРІКС, як геополітичного суперника.

Його запитали, чи Вашингтон стурбований тим, що БРІКС може “загрожувати США в економічному, геополітичному плані”.

– Ми не розглядаємо БРІКС як те, що може розвинутися в якогось геополітичного суперника Сполучених Штатів або щось таке. Це дуже різноманітна група країн у її нинішньому вигляді – Бразилія, Індія, ПАР – демократичні держави, а Росія і Китай – автократії, – наголосив Салліван.

За його словами, у всіх країн БРІКС є розбіжності щодо найважливіших питань в Індо-Тихоокеанському регіоні, щодо війни в Україні, щодо низки інших питань.

Дедоларизація – це фантазії

Керуючий партнер Національної антикризової групи Тарас Загородній вважає, що захід, який розпочався 22 серпня в ПАР, не зможе ігнорувати питання російсько-української війни, бо, зокрема, чимало країн Глобального Півдня залежать від зерна з України.

– Зростання цін на продовольство помітно для будь-якого уряду. Звичайно ж, це не дуже позитивно на настрої будь-якого народу, тому вони (лідери БРІКС, – Ред.) змушені реагувати. Тому позиція Індії та Китаю відрізняються, – сказав він в ефірі національного телемарафону Єдині новини.

Експерт нагадав, що Індія ще раніше займала досить жорстку позицію щодо війни РФ проти України та вимагала виведення російських військ.

Загородній каже, що цей саміт БРІКС, зокрема, продемонстрував бажання Китаю взяти під контроль лідерство в блоці.

Разом із тим експерт каже, що бажання лідерів БРІКС перейти на розрахунки між собою в якійсь третій валюті, а не в доларах, є “фантазією” та “нереальним”. Він нагадав, що головними резервними валютами світу є долари США, євро та частково – фунти стерлінгів, швейцарські франки та єни.

– Ми повинні розуміти, що валюта використовується у розрахунках, коли є зрозумілим її ціноутворення, коли воно прозоре і зрозуміле. Разом із тим, коли є коливання на плюс-мінус на 10% і її неможливо проконтролювати, то її не будуть використовувати, – каже Загородній.

Щодо того, чим є сучасна Росія для лідерів країн-членів БРІКС, керуючий партнер Національної антикризової групи каже, що РФ сьогодні може запропонувати хаос в країнах Глобального Півдня, але аж ніяк не потужну економіку.

Джерела: Bloomberg, Reuters, BRICS

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