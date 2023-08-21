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Отсутствие Путина на саммите БРИКС свидетельствует об изоляции РФ — CNN

Отсутствие Путина на саммите БРИКС свидетельствует об изоляции РФ — CNN
Фото: Getty Images

Российский диктатор Владимир Путин не приехал на саммит БРИКС в Южной Африке. Это свидетельствует об изоляции России и сужении горизонтов Путина.

Об этом сообщает CNN.

— Когда-то президент России Владимир Путин был человеком, с которым можно было встретиться… Но человек, который развязал катастрофическую войну, теперь имеет крайне ограниченные возможности для передвижения, — указывает издание.

Журналисты отмечают, что несмотря на хорошие отношения с Китаем, Центральной Азией, Ираном и Беларусью, горизонты Путина сужаются. Также ранее он заявил, что считает свое участие в БРИКС менее важным, чем его нынешнее присутствие в РФ.

— Отсутствие Путина на встрече БРИКС красноречиво говорит об изоляции России, — говорится в материале.

Ожидается, что на саммите будут присутствовать лидеры других стран-членов экономического блока БРИКС: президент Южной Африки Сирилл Рамафоса, лидер Китая Си Цзиньпин, президент Бразилии Луис Лула да Силва и премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Ранее российский диктатор Владимир Путин созвал совещание по ужесточению валютного контроля после того, как рост ставки на 3,5 процентных пункта не смог остановить падение рубля.

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Источник: CNN
Владимир Путин, Росія, Саміт
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