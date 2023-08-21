Отсутствие Путина на саммите БРИКС свидетельствует об изоляции РФ — CNN
Российский диктатор Владимир Путин не приехал на саммит БРИКС в Южной Африке. Это свидетельствует об изоляции России и сужении горизонтов Путина.
Об этом сообщает CNN.
— Когда-то президент России Владимир Путин был человеком, с которым можно было встретиться… Но человек, который развязал катастрофическую войну, теперь имеет крайне ограниченные возможности для передвижения, — указывает издание.
Журналисты отмечают, что несмотря на хорошие отношения с Китаем, Центральной Азией, Ираном и Беларусью, горизонты Путина сужаются. Также ранее он заявил, что считает свое участие в БРИКС менее важным, чем его нынешнее присутствие в РФ.
— Отсутствие Путина на встрече БРИКС красноречиво говорит об изоляции России, — говорится в материале.
Ожидается, что на саммите будут присутствовать лидеры других стран-членов экономического блока БРИКС: президент Южной Африки Сирилл Рамафоса, лидер Китая Си Цзиньпин, президент Бразилии Луис Лула да Силва и премьер-министр Индии Нарендра Моди.
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