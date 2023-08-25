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Остается ядро: Лукашенко о пребывании вагнеровцев в Беларуси

Олександр Лукашенко
Фото: Getty Images

Самопровозглашенный глава Беларуси Александр Лукашенко объявил, что наемники ЧВК Вагнера и дальше будут оставаться на территории страны. И новости о гибели основателя ЧВК Евгения Пригожина на это не повлияют.

Таким образом белорусский диктатор отреагировал на сообщения о демонтаже лагеря вагнеровцев в Беларуси.

– Вагнер жил, Вагнер жив и Вагнер будет жить в Беларуси, как бы кому-то это ни не хотелось. Мы еще с Пригожиным выстроили систему, как будет у нас располагаться Вагнер. И эти снимочки из космоса, что мы что-то демонтируем… Почему мы лишние палатки убираем – столько не надо, – заявил Лукашенко.

По его словам, в Беларуси “остается ядро” вагнеровцев. Кто-то из боевиков якобы уехал в отпуск, а некоторые “вообще решили жить в стороне”.

– Но телефоны, адреса, пароли, явки в этом ядре известны. В течение нескольких дней все будут здесь, до 10 тыс. человек. Сейчас нет необходимости их здесь держать. Они будут приезжать сюда определенными партиями на подготовку, — заверил Лукашенко.

Он добавил, что из Беларуси вагнеровцы могут перемещаться “на ротацию в Африку”.

Как известно, перемещение вагнеровцев в Беларусь началось после неудачной попытки так называемого мятежа в РФ, который длился около суток (23-24 июня).

По состоянию на середину августа сообщалось о пребывании в Беларуси более 6 тыс. вагнеровцев. По данным Госпогранслужбы, в последнее время наблюдается определенный отток наемников ЧВК с территории Беларуси.

Также появились спутниковые снимки, свидетельствующие о том, что в селе Цель под Осиповичами происходит активный демонтаж лагеря ЧВК Вагнера.

Этот процесс начался еще до крушения самолета в Тверской области РФ, в результате которого, вероятно, погиб основатель и владелец ЧВК Евгений Пригожин.

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Источник: БЕЛТА

Беларусь, Белоруссия-Россия, Олександр Лукашенко, ЧВК Вагнера
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