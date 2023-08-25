В ISW рассказали, какие могут быть последствия возможной ликвидации руководства Вагнера

Частная военная компания (ЧВК) Вагнер, скорее всего, перестанет существовать как квазинезависимая параллельная военная структура после возможного убийства владельца ЧВК Евгения Пригожина, основателя Вагнера Дмитрия Уткина и начальника отдела материально-технического обеспечения и безопасности Валерия Чекалова.

Об этом говорится в сводке Института изучения войны (ISW).

Российское Минобороны создало частные военные компании (ЧВК), которые набирали действующих и бывших наемников Вагнера, чтобы контролировать операции вагнеровцев за рубежом.

Российские источники утверждали, что Кремль отказался платить белорусскому правительству за размещение ЧВК в Беларуси и что финансовые проблемы уже привели к сокращению выплат боевикам и уходу наемников из компании. Спутниковые снимки от 1 и 23 августа показывают, что за месяц почти на треть сократился палаточный городок в Целе (Осиповичи, Беларусь).

Устранение этого центрального руководства Вагнера лишает ЧВК возможности действовать независимо от Минобороны РФ. Но пока неясно, хочет ли Кремль полностью ликвидировать ЧВК или собирается воссоздать ее в виде гораздо меньшей организации с полным подчинением.

Еще один вариант — восстановление Вагнера как квазинезависимой организации под руководством нового командира, лояльного Кремлю. Аналитики считают, что такой вариант возможен, но маловероятен.

По мнению ISW, Пригожин не собирался смещать Путина во время своего бунта 24 июня, а хотел лишь сподвигнуть российского диктатора уволить российское военное руководство. Пригожин был уверен, что Путин его простит. Но, вероятно, недооценил, насколько серьезно этот бунт унизил Путина лично. Пригожин также, очевидно, переоценил лояльность российского президента.

Путин свою очередь придает большое значение лояльности и часто вознаграждает преданных ему военачальников даже в случае их неудач.

Напомним, что вечером 23 августа в Тверской области разбился самолет. Среди пассажиров значились Евгений Пригожин и его заместитель Дмитрий Уткин. Точная причина авиакатастрофы самолета Пригожина остается невыясненной, поскольку американские и российские источники предоставляют разные объяснения.

Источник : ISW

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