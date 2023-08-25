Залишається ядро: Лукашенко про перебування вагнерівців у Білорусі

Самопроголошений глава Білорусі Олександр Лукашенко оголосив, що найманці ПВК Вагнера і далі залишатимуться на території країни. І новини про загибель засновника ПВК Євгена Пригожина на це не вплину.

Таким чином білоруський диктатор відреагував на повідомлення про демонтаж табору вагнерівців у Білорусі.

– Вагнер жив, Вагнер живий і Вагнер житиме в Білорусі, хай як би комусь цього не хотілося. Ми ще з Пригожиним вибудували систему, як у нас буде розташовуватися Вагнер. І ці знімочки з космосу, що ми щось демонтуємо… Чому ми зайві намети прибираємо – стільки не треба, – заявив Лукашенко.

За його словами, в Білорусі “залишається ядро” вагнерівців. Хтось із бойовиків начебто поїхав у відпустку, а дехто “взагалі вирішив жити осторонь”.

– Але телефони, адреси, паролі, явки у цьому ядрі відомі. Протягом кількох днів усі будуть тут, до 10 тис. людей. Нині немає необхідності їх тут тримати. Вони приїжджатимуть сюди певними партіями на підготовку, – запевнив Лукашенко.

Він додав, що з Білорусі вагнерівці можуть переміщуватися “на ротацію до Африки”.

Як відомо, переміщення вагнерівців до Білорусі розпочалося після невдалої спроби так званого заколоту в РФ, який тривав близько доби (23-24 червня).

Станом на середину серпня повідомлялося про перебування в Білорусі понад 6 тис. вагнерівців. За даними Держприкордонслужби, останнім часом спостерігається певний відтік найманців ПВК з території Білорусі.

Також з’явилися супутникові знімки, які свідчать про те, що в селі Цель під Осиповичами відбувається активний демонтаж табору ПВК Вагнера.

Цей процес розпочався ще до катастрофи літака в Тверській області РФ, внаслідок якої, ймовірно, загинув засновник і власник ПВК Євген Пригожин.

Джерело: БЕЛТА

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