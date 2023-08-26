РФ сможет держать оборону долго: Буданов объяснил, почему Украине нужно активно действовать

Россия в достаточном количестве имеет только человеческий ресурс. Москва может держать оборону на временно оккупированных территориях очень долго, если Украина не прибегнет к активным контрнаступательным действиям.

Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в комментарии журналистам.

— Нет у Путина ресурса, кроме человеческого. Больше никакого ресурса нет, экономики нет, военно-промышленного ресурса нет, запасы исчерпаны. Человеческого материала у них очень много. Это единственное, что у них есть в достаточном количестве, — отметил глава украинской разведки.

Буданов обратил внимание, что РФ исчерпала военный ресурс, поэтому вынуждена выпрашивать у третьих стран. Он объяснил дефицит тем, что РФ за последние 30 лет после распада СССР никак не пополняла запасы.

По словам руководителя ГУР, Россия находилась в тройке лидеров по экспорту. В частности, черного экспорта, в который шло гораздо больше товаров и компонентов, чем в белый.

Уже через шесть месяцев после полномасштабного вторжения россиянам пришлось ездить в другие страны, потому что собственный объем промышленности был уничтожен, а темпы производства не удовлетворяли потребности, подчеркнул руководитель украинской разведки.

Источник : Радио Свобода

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