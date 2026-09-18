Премьер-министр Украины Сергей Корецкий поручил за неделю подготовить план по улучшению процесса идентификации репатриированных тел и устранить лишние задержки между отдельными этапами.

Об этом чиновник сообщил в Telegram.

Идентификацию тел репатриированных украинцев ускорят

Корецкий сообщил, что этот вопрос обсудили на совещании с участием Министерства здравоохранения, Министерства внутренних дел и Министерства обороны.

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Участники подробно проанализировали весь процесс — от проведения судебно-медицинской экспертизы до дальнейших процедур после ее завершения.

— Государство должно ускорить процесс идентификации тел репатриированных военных и гражданских лиц. Устранить лишние задержки, усилить взаимодействие и обмен информацией между ведомствами, — заявил Корецкий.

По словам премьера, на каждом этапе нужно усилить координацию между ведомствами, чтобы все необходимые процедуры проходили быстрее. Он поручил в течение недели подготовить четкий план соответствующих изменений.

Параллельно государство наращивает возможности судебно-медицинской экспертизы. Сейчас исследования проводят 21 региональное бюро СМЭ, подчиненное Минздраву.

В проекте госбюджета на 2027 год на это направление заложили более 600 млн грн. В частности, деньги должны пойти на дооснащение бюро необходимым оборудованием.

— Мы должны сделать так, чтобы семьи как можно быстрее получали точную информацию и могли достойно проститься со своими близкими, — подчеркнул Корецкий.

Напомним, что вчера, 17 сентября, по итогам репатриационных мероприятий в Украину вернули тела 252 погибших. По информации российской стороны, они принадлежат гражданам Украины, в том числе военнослужащим.

После репатриации правоохранители вместе с экспертными учреждениями МВД должны провести необходимые исследования для установления личностей погибших.

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