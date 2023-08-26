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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

РФ зможе тримати оборону довго: Буданов пояснив, чому Україні потрібно активно діяти

Кирило Буданов
Фото: Міноборони

Росія у достатній кількості має лише людський ресурс. Москва може тримати оборону на тимчасово окупованих територіях дуже довго, якщо Україна не вдасться до активних контрнаступальних дій.

Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов у коментарі журналістам.

– Немає в Путіна ресурсу, окрім людського. Більше ніякого ресурсу немає, економіки немає, військово-промислового ресурсу немає, запаси вичерпані. Людського матеріалу в них дуже багато. Це єдине, що в них є в достатній кількості, – зазначив глава української розвідки.

Буданов звернув увагу, що РФ вичерпала військовий ресурс, тому змушена випрошувати у третіх країн. Він пояснив дефіцит тим, що РФ за останні 30 років після розпаду СРСР ніяк не поповнювала запаси.

За словами керівника ГУР, Росія перебувала у трійці лідерів з експорту. Зокрема, чорного експорту, в який йшло набагато більше товарів і компонентів, ніж у білий.

Вже через шість місяців після повномасштабного вторгнення росіянам довелося їздити в інші країни, тому що власний обсяг промисловості був знищений, а темпи виробництва не задовольняли потреби, наголосив керівник української розвідки.

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Джерело: Радіо Свобода
Війна в Україні, Кирило Буданов, Міноборони України, Розвідка, Росія, українські військові
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