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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Новая Зеландия будет выдавать виды на жительство беженцам из Украины

Новая Зеландия будет выдавать виды на жительство беженцам из Украины
Фото: Pixabay

Правительство Новой Зеландии приняло решение о выдаче видов на жительство для украинских беженцев, которые въехали в страну по специальной визе.

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

— Многие из тех, кто ищет безопасности в Новой Зеландии, никогда не предполагали, что останутся здесь надолго, но в условиях продолжающейся войны мы обязаны обеспечить им определенность, — заявил министр иммиграции Эндрю Литтл.

Возможность получения вида на жительство будет доступна для обладателей специальной украинской визы, если основной заявитель получил специальную украинскую визу и приехал в Новую Зеландию до 15 марта 2024 года.

— Продолжающаяся поддержка правительством Украины и ее народа свидетельствует о неизменной поддержке Новой Зеландией международной системы, основанной на правилах. Конфликт в Украине вызывает глубокий резонанс у всех нас. Открывая этот вид на жительство, мы выполняем свою ответственность как граждане мира, переплетая нити сострадания и солидарности, подтверждая свою приверженность поддержке пострадавших, — заявила министр иностранных дел Нанайя Махута.

Специальная виза в Украину впервые была открыта для подачи заявлений на 12 месяцев с 15 марта 2022 года в качестве ответной меры правительства на незаконное вторжение РФ в Украину. Позднее срок ее действия был продлен еще на 12 месяцев — до 15 марта 2024 года.

— Эта виза позволяет украинцам, близкие родственники которых являются гражданами или резидентами Новой Зеландии, приехать в Новую Зеландию, чтобы получить убежище на два года, — сказал Эндрю Литтл.

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Новая Зеландия будет выдавать виды на жительство беженцам из Украины

Возможность получения специальной визы будет закрыта после 15 марта 2024 года. Владельцы специальных украинских виз, находящиеся в Новой Зеландии, могут продолжать подавать заявления на получение последующих временных виз в соответствии с существующей политикой до тех пор, пока они хотят иметь здесь жилье или ожидать результатов рассмотрения их заявления на получение вида на жительство.

— Мы максимально упрощаем процедуру подачи заявления на получение вида на жительство. Новая Зеландия — мирная страна, и мы обогащены украинцами, которые хотят сделать Новую Зеландию своим домом на постоянной основе, — сказал Эндрю Литтл.

По состоянию на 20 августа 2023 года с момента создания специальной категории было выдано около 1510 специальных украинских виз. Около 340 обладателей виз специальной категории находятся в Новой Зеландии.

Визы, Нова Зеландія
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