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Світ
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Нова Зеландія видаватиме посвідки на проживання біженцям з України

Нова Зеландія видаватиме посвідки на проживання біженцям з України
Фото: Pixabay

Уряд Нової Зеландії ухвалив рішення про видачу посвідок на проживання для українських біженців, які в’їхали в країну за спеціальною візою.

Про це повідомляє прес-служба уряду.

– Багато хто з тих, хто шукає безпеку в Новій Зеландії, ніколи не припускав, що залишаться тут надовго, але в умовах триваючої війни ми зобов’язані забезпечити їм визначеність, – заявив міністр імміграції Ендрю Літтл.

Можливість отримання посвідки на проживання буде доступна для володарів спеціальної української візи, якщо основний заявник отримав спеціальну українську візу і приїхав до Нової Зеландії до 15 березня 2024 року.

– Тривала підтримка урядом України та її народу свідчить про незмінну підтримку Новою Зеландією міжнародної системи, заснованої на правилах. Конфлікт в Україні викликає глибокий резонанс у всіх нас. Відкриваючи цю посвідку на проживання, ми виконуємо свою відповідальність як громадяни світу, переплітаючи нитки співчуття і солідарності, підтверджуючи свою прихильність підтримці постраждалих, – заявила міністр закордонних справ Нанайя Махута.

Спеціальна віза в Україну вперше була відкрита для подачі заяв на 12 місяців з 15 березня 2022 року як захід у відповідь уряду на незаконне вторгнення РФ в Україну. Пізніше термін її дії було продовжено ще на 12 місяців – до 15 березня 2024 року.

– Ця віза дозволяє українцям, близькі родичі яких є громадянами або резидентами Нової Зеландії, приїхати до Нової Зеландії, щоб отримати притулок на два роки, – сказав Ендрю Літтл.

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Нова Зеландія видаватиме посвідки на проживання біженцям з України

Можливість отримання спеціальної візи буде закрита після 15 березня 2024 року. Власники спеціальних українських віз, які перебувають у Новій Зеландії, можуть продовжувати подавати заяви на отримання наступних тимчасових віз згідно з наявною політикою доти, доки вони хочуть мати тут житло або очікувати результатів розгляду їхньої заяви на отримання посвідки на проживання.

– Ми максимально спрощуємо процедуру подання заяви на отримання посвідки на проживання. Нова Зеландія – мирна країна, і ми збагачені українцями, які хочуть зробити Нову Зеландію своєю домівкою на постійній основі, – сказав Ендрю Літтл.

Станом на 20 серпня 2023 року з моменту створення спеціальної категорії було видано близько 1510 спеціальних українських віз. Близько 340 власників віз спеціальної категорії перебувають у Новій Зеландії.

Візи, Нова Зеландія
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