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Юлия Соколова, редактор ленты

Польша и страны Балтии могут закрыть все КПП на границе с Беларусью: названо условие

Кордон Польщі з Білоруссю
Фото: Getty Images

Польша и страны Балтии готовы закрыть свои границы с Беларусью, если произойдет “критический инцидент”.

Об этом заявил министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский по итогам переговоров с латвийским, литовским и эстонским коллегами.

– Эта ситуация обостряется. В течение многих недель, нескольких месяцев мы имеем дело с возвращением миграционного давления на нашу границу. То же самое касается границ наших партнеров, — отметил Каминский на пресс-конференции в Варшаве.

По его словам, размещение “нескольких тысяч наемников” ЧВК Вагнера на территории Беларуси создало новые угрозы. Власти четырех стран не исключают возможных инцидентов, “в частности вооруженного характера”, из-за присутствия вагнеровцев.

Каминский заверил, что Польша и страны Балтии готовы сотрудничать. И если произойдет критический инцидент на границе какого-либо из государств, они примут немедленные ответные меры.

Как уточнил Каминский, будут закрыты все пограничные переходы (пассажирские и грузовые).

– Мы полны решимости действовать сообща. Если произойдет критический инцидент, независимо от того, это польская, литовская или латвийская граница, мы будем принимать немедленные ответные меры. Все пограничные переходы, которые были открыты, как пассажирские, так и грузовые, будут закрыты, — подчеркнул Каминский.

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Министр добавил, что необходимы две вещи, чтобы “стабилизировать ситуацию” на границе с Беларусью.

Во-первых, Польша требует немедленного вывода всех вагнеровцев с белорусской территории. А во-вторых, Варшава призывает диктатора Александра Лукашенко обеспечить возвращение мигрантов, которые собираются вблизи границы, в страны их происхождения.

Каминский сообщил, что вероятная гибель главарей ЧВК Вагнера, в частности, ее владельца Евгения Пригожина, “не меняет фактической ситуации в Беларуси”. Глава польского МВД отметил, что “группа Вагнера должна покинуть регион, где мы живем”, потому что “этого требует международная безопасность”.

Каминский заявил, что пока не ясно, кто несет ответственность за деятельность вагнеровцев.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предупреждал, что дислоцированные в Беларуси боевики ЧВК Вагнера могут маскироваться под мигрантов при попытках пересечения границы.

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Источник: Polsat News

Источник: CNN
Беларусь, держкордон, Естонія, Латвия, Литва, мігранти, ЧВК Вагнера, Польша
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