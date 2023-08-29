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Юлія Соколова, редакторка стрічки

Польща і країни Балтії можуть закрити усі КПП на кордоні з Білоруссю: названо умову

Кордон Польщі з Білоруссю
Фото: Getty Images

Польща та країни Балтії готові закрити свої кордони з Білоруссю, якщо станеться “критичний інцидент”.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський за підсумками переговорів із латвійським, литовським і естонським колегами.

– Ця ситуація загострюється. Протягом багатьох тижнів, кількох місяців ми маємо справу з поверненням міграційного тиску на наш кордон. Те саме стосується кордонів наших партнерів, – зазначив Камінський на пресконференції у Варшаві.

За його словами, розміщення “кількох тисяч найманців” ПВК Вагнера на території Білорусі створило нові загрози. Влада чотирьох країн не виключає можливих інцидентів, “зокрема збройного характеру”, через присутність “вагнерівців”.

Камінський запевнив, що Польща і країни Балтії готові співпрацювати. І якщо станеться критичний інцидент на кордоні якоїсь із держав, вони застосують негайні заходи у відповідь.

Як уточнив Камінський, будуть закриті всі прикордонні переходи (пасажирські та вантажні).

– Ми сповнені рішучості діяти спільно. Якщо станеться критичний інцидент, незалежно від того, чи це польський, литовський, чи латвійський кордон, ми вживатимемо негайних заходів у відповідь. Усі прикордонні переходи, які були досі відкриті, як пасажирські, так і вантажні, будуть закриті, – наголосив Камінський.

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Міністр додав, що необхідні дві речі, щоб “стабілізувати ситуацію” на кордоні з Білоруссю.

По-перше, Польща вимагає негайного виведення всіх “вагнерівців” з білоруської території. А по-друге, Варшава закликає диктатора Олександра Лукашенка забезпечити повернення мігрантів, які збираються поблизу кордону, до країн їхнього походження.

Камінський повідомив, що ймовірна загибель ватажків ПВК Вагнера, зокрема її власника Євгена Пригожина, “не змінює фактичної ситуації в Білорусі”. Очільник польського МВС зазначив, що “група Вагнера має залишити регіон, де ми живемо”, тому що “цього вимагає міжнародна безпека”.

Камінський заявив, що наразі не зрозуміло, хто несе відповідальність за діяльність “вагнерівців”.

Раніше прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький попереджав, що дислоковані у Білорусі бойовики ПВК Вагнера можуть маскуватися під мігрантів під час спроб перетину кордону.

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Джерело: Polsat News

Джерело: CNN
Білорусь, держкордон, Естонія, Латвія, Литва, мігранти, ПВК Вагнера, Польща
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