Замороженные в ЕС активы РФ принесут около €3 млрд прибыли – Bloomberg

На текущей неделе чиновники Европейского Союза начнут встречи со странами-членами, чтобы обозначить планы по введению налога на прибыль, полученного от более €200 млрд ($215 млрд) замороженных активов Центрального банка РФ.

Европейская комиссия предложит способ легального пересчета в бюджет ЕС доходов, полученных от активов. Вырученные средства планируется направить на восстановление Украины, сообщает агентство Bloomberg.

Источник издания сообщил, что Комиссия встретится с чиновниками из Испании, Бельгии, Италии, Франции и Германии в четверг, 7 сентября, а на следующей неделе со всеми странами-членами. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявляла, что выдвинет законодательное предложение до летних каникул, но с тех пор сроки сместились во времени.

Рабочая группа комиссии поддерживает поэтапную реализацию трех основных предложений, а не всех сразу, как предлагается в документе. Эти шаги предусматривают уточнение объема обязанностей по соответствующим финансовым обязательствам, установление требований к центральным депозитариям ценных бумаг по отделению денежных остатков российских активов и перевод доходов в бюджет ЕС как внешних целевых поступлений.

Ожидается, что замороженные в ЕС активы российского Центробанка, могут принести около €3 млрд неожиданных доходов. Более половины активов размещены в денежных средствах и на депозитах, а “значительная часть” остальных – в ценных бумагах, которые превратятся в наличные по мере их погашения в течение следующих двух-трех лет.

Bloomberg уточняет, что много российских активов размещены в Бельгии в расчетном гиганте Euroclear Ltd., где к первому кварталу этого года они сгенерировали почти €750 млн.

Перспектива налогообложения и конфискации неожиданных доходов вызывает как юридические, так и финансовые вопросы. Несколько стран выразили обеспокоенность, что использование поступлений от активов может подтолкнуть владельцев официальных резервов отвернуться от евро.

Напомним, ранее Еврокомиссия предложила план конфискации российских активов, которые были заморожены в ЕС. Средства передадут Украине, чтобы компенсировать убытки из-за вторжения России.

Тем временем Россия предлагает обменять активы западных инвесторов, оказавшихся в затруднительном положении в стране, на некоторые российские активы, замороженные Западом после вторжения российских войск в Украину.

Источник : Bloomberg

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