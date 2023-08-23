Кремль хочет обменять активы западных инвесторов на замороженные средства РФ — FT

Россия предлагает обменять активы западных инвесторов, оказавшихся в затруднительном положении в стране, на некоторые российские активы, замороженные Западом после вторжения российских войск в Украину.

Как пишет Financial Times, согласно этому предложению, Москва предоставит заинтересованным западным инвесторам возможность приобрести активы российских компаний, которые были заморожены в Европе, за счет собственных средств, находящихся на счетах с ограниченным доступом в России, которые не могут быть потрачены за пределами страны, сообщил в среду Центральный банк РФ.

Западные чиновники заявили газете Financial Times, что им ничего не известно об этом предложении и что никаких переговоров о возможном обмене активами не ведется.

Предлагаемая сделка направлена на разблокирование 100 млрд рублей ($1,1 млрд), принадлежащих в основном розничным инвесторам, из 1,5 млрд рублей российских активов на Западе, сообщил Путину во вторник российский министр финансов Антон Силуанов.

Предложение Москвы компенсирует розничным инвесторам их вложения в западные ценные бумаги, которые были заморожены в результате западных санкций и застряли в расчетных центрах, таких как бельгийская Euroclear, и позволит некоторым западным компаниям вернуть из России застрявшие средства, по словам человека, осведомленного в этом вопросе.

Россия пока не раскрывает подробностей предлагаемого обмена, который, по словам Силуанова и представителей Центрального банка РФ, будет описан в указе, который должен подписать Путин.

Обмен будет “добровольным”, сообщили в Центральном банке, исключив, по-видимому, возможность экспроприации западных активов для компенсации российским инвесторам, а объем активов будет “ограниченным”.

В среду Министерство финансов РФ также смягчило ограничения на выплату корпоративных дивидендов западными компаниями. Согласно новым правилам, им будет разрешено выводить суммы, эквивалентные их инвестициям в производство и технологии российских дочерних компаний.

Однако любое потенциальное соглашение будет осложнено юридическими и нормативными трудностями, с которыми западные инвесторы сталкиваются при отчуждении своих активов в России, говорит человек, осведомленный о предложении.

Переговоры между ЕС и Россией о возможном обмене финансовыми активами не ведутся, заявили FT четыре высокопоставленных европейских чиновника. Один из чиновников добавил, что они не видят возможности проведения детальных переговоров по такой сделке в ближайшем будущем.

FT отмечает, что западные правительства вряд ли согласятся на любую сделку, в которой российские активы, замороженные в ответ на полномасштабное вторжение Путина в Украину, будут приравнены к западным активам, находящимся в России, конфискацию которых в Кремле считают незаконной.

Предложение поступило в тот момент, когда западные правительства, возглавляемые группой стран с развитой экономикой G7, спорят о том, следует ли им пытаться монетизировать замороженные активы России для поддержки Украины и каким образом.

По данным бельгийского правительства, в результате санкций в Euroclear, крупнейшей в мире расчетной палате, было заморожено почти €200 млрд российских активов, из которых €180 млрд составляют резервы российских центральных банков.

Западные чиновники изучают возможности легального извлечения прибыли из этих активов и предоставления ее в качестве финансовой помощи Киеву.

Любая конфискация может привести к тому, что в ответ на национализацию местных дочерних предприятий четырех европейских компаний в начале этого года Россия экспроприирует еще больше западных активов, оказавшихся в затруднительном положении. Под удар попали немецкие и финские энергетические компании Uniper и Fortum, а также французский молочный гигант Danone и датский производитель пива Carlsberg.

Хотя сотни западных компаний пытаются договориться о выходе из России или уже списали свои активы, многие из их российских предприятий продолжают получать прибыль, которую по российским законам можно держать только внутри страны.

Энергетическая компания BP, владеющая почти 20-процентной долей в российском государственном нефтяном чемпионе Роснефти, после вторжения в Россию разместила на эскроу-счетах около $1,4 млрд дивидендных выплат, которые придутся на конец 2021 и 2022 годов.

Однако компания, принявшая решение о выходе из своего пакета акций со списанием $24,4 млрд в феврале 2022 г., заявила в декабре, что не получала никаких дивидендных выплат и “не ожидает их получения в будущем”. Продажа доли Роснефти осложняется санкциями и правом Кремля фактически утверждать любого покупателя.

Источник : Financial Times

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