Ноябрь, 30 в 14:29

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕК предлагает план конфискации российских активов, замороженных в ЕС. Эти средства передадут Украине, чтобы компенсировать ущерб из-за вторжения Российской Федерации.

– Мы заблокировали 300 млрд евро резервов Центрального банка России и заморозили 19 млрд евро российских олигархов, – сообщила фон дер Ляен.

По ее словам, в краткосрочной перспективе ЕС и его партнеры могут управлять денежными средствами и инвестировать их.

Изьятые деньги направят Украине, чтобы компенсировать ущерб, нанесенный российской агрессией.

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– Мы будем работать над международным соглашением с нашими партнерами, чтобы сделать это возможным. И вместе мы сможем найти законные способы добиться этого, – сказала глава Еврокомиссии.

Кроме того, она сообщила, что Евросоюз предлагает создать специализированный суд при поддержке Организации Объединенных Наций “для расследования и судебного преследования преступлений российской агрессии”.