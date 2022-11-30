В ЕК предлагают направить замороженные российские активы на восстановление Украины
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕК предлагает план конфискации российских активов, замороженных в ЕС. Эти средства передадут Украине, чтобы компенсировать ущерб из-за вторжения Российской Федерации.
– Мы заблокировали 300 млрд евро резервов Центрального банка России и заморозили 19 млрд евро российских олигархов, – сообщила фон дер Ляен.
По ее словам, в краткосрочной перспективе ЕС и его партнеры могут управлять денежными средствами и инвестировать их.
Изьятые деньги направят Украине, чтобы компенсировать ущерб, нанесенный российской агрессией.
– Мы будем работать над международным соглашением с нашими партнерами, чтобы сделать это возможным. И вместе мы сможем найти законные способы добиться этого, – сказала глава Еврокомиссии.
Кроме того, она сообщила, что Евросоюз предлагает создать специализированный суд при поддержке Организации Объединенных Наций “для расследования и судебного преследования преступлений российской агрессии”.