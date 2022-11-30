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В ЕК предлагают направить замороженные российские активы на восстановление Украины

Анастасия Гевко, редактор ленты
Урсула фон дер Ляєн

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕК предлагает план конфискации российских активов, замороженных в ЕС. Эти средства передадут Украине, чтобы компенсировать ущерб из-за вторжения Российской Федерации.

– Мы заблокировали 300 млрд евро резервов Центрального банка России и заморозили 19 млрд евро российских олигархов, – сообщила фон дер Ляен.

По ее словам, в краткосрочной перспективе ЕС и его партнеры могут управлять денежными средствами и инвестировать их.

Изьятые деньги направят Украине, чтобы компенсировать ущерб, нанесенный российской агрессией.

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– Мы будем работать над международным соглашением с нашими партнерами, чтобы сделать это возможным. И вместе мы сможем найти законные способы добиться этого, – сказала глава Еврокомиссии.

Кроме того, она сообщила, что Евросоюз предлагает создать специализированный суд при поддержке Организации Объединенных Наций “для расследования и судебного преследования преступлений российской агрессии”.

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