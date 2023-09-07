В НАТО отреагировали на подтверждение Румынии о падении беспилотников РФ

В Североатлантическом союзе отреагировали на подтверждение Румынии, что найденные возле Дуная фрагменты, могут быть остатками российского беспилотника типа Shahed-136.

Об этом сообщает британская газета The Guardian.

– Мы продолжаем пристально следить за ситуацией и держим связь с нашим союзником Румынией, – прокомментировали в НАТО.

Напомним, ночью 4 сентября российские войска массированно атаковали беспилотниками типа Shahed-136 гражданскую инфраструктуру Подунавья в Одесской области. Силы противовоздушной обороны уничтожили 17 дронов, однако попаданий избежать не удалось.

В Государственной пограничной службе Украины сообщили, что во время ночной атаки на Одесскую область российские ударные беспилотники типа Shahed-136 залетели и сдетонировали на территории Румынии.

В Министерстве иностранных дел Украины призвали партнеров ускорить обеспечение Украины дополнительными современными системами противоракетной и противовоздушной обороны, а также боевой авиацией, которые усилят защиту инфраструктуры Украины, а также сопредельных государств.

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