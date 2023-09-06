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Нарушение суверенитета: президент Румынии прокомментировал падение обломков российского БпЛА на территории страны

Клаус Йоганніс
Фото: Getty Images

В связи с обнаружением обломков российского беспилотника на территории Румынии нужно провести “срочное и профессиональное расследование”.

Об этом заявил президент страны Клаус Йоханнис, сообщает Digi24.

Он отметил, что расследование должно выяснить происхождение этих обломков, а также время и обстоятельства, при которых они оказались на румынской территории.

— Если подтвердится, что эти обломки являются частью российского беспилотника, такая ситуация будет абсолютно неприемлемой и станет серьезным нарушением суверенитета и территориальной целостности Румынии, — подчеркнул Йоханнис.

Также он сказал, что Румыния остается хорошо защищенной гарантиями безопасности в рамках НАТО.

Напомним, 4 сентября украинский МИД заявил, что во время ночной атаки на Одесскую область российские беспилотники Shahed залетели и сдетонировали на территории Румынии.

Минобороны Румынии и президент Клаус Йоханнис сразу опровергли эту информацию.

Однако сегодня глава оборонного ведомства Анхель Тилвар сказал, что специалисты нашли обломки, похожие на остатки дрона, возле села Плауру на территории жудца Тулча — напротив украинского Измаила.

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Война в Украине, Російська агресія, Румунія
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