В НАТО відреагували на підтвердження Румунією падіння безпілотників РФ
У Північноатлантичному союзі відреагували на підтвердження Румунії про знайдені біля Дунаю фрагменти дрона, можуть бути залишками російського безпілотника типу Shahed-136.
Про це повідомляє британська газета The Guardian.
– Ми продовжуємо пильно стежити за ситуацією і тримаємо зв’язок з нашим союзником Румунією, – прокоментували у НАТО.
Нагадаємо, уночі 4 вересня російські війська масовано атакували безпілотниками типу Shahed-136 цивільну інфраструктуру Подунав’я на Одещині. Сили протиповітряної оборони знищили 17 дронів, однак влучань уникнути не вдалося.
У Державній прикордонній службі України повідомили, що під час нічної атаки на Одещину російські ударні безпілотники типу Shahed-136 залетіли та здетонували на території Румунії.
У Міністерстві закордонних справ України закликали партнерів прискорити забезпечення України додатковими сучасними системами протиракетної та протиповітряної оборони, а також бойовою авіацією, які посилять захист інфраструктури України, а також суміжних держав.
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Наші Сили оборони продовжують витісняти окупанта – бригада Нацгвардії Азов показала свою роботу на фронті. 23 серпня вони провели ретельно сплановану операцію під керівництвом легендарного командира Дениса Прокопенка (Редіса), який повернувся до лав рідної бригади після російського полону та тривалого перебування у Туреччині.Наталія Кулик