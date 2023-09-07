В НАТО відреагували на підтвердження Румунією падіння безпілотників РФ

У Північноатлантичному союзі відреагували на підтвердження Румунії про знайдені біля Дунаю фрагменти дрона, можуть бути залишками російського безпілотника типу Shahed-136.

Про це повідомляє британська газета The Guardian.

– Ми продовжуємо пильно стежити за ситуацією і тримаємо зв’язок з нашим союзником Румунією, – прокоментували у НАТО.

Нагадаємо, уночі 4 вересня російські війська масовано атакували безпілотниками типу Shahed-136 цивільну інфраструктуру Подунав’я на Одещині. Сили протиповітряної оборони знищили 17 дронів, однак влучань уникнути не вдалося.

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У Державній прикордонній службі України повідомили, що під час нічної атаки на Одещину російські ударні безпілотники типу Shahed-136 залетіли та здетонували на території Румунії.

У Міністерстві закордонних справ України закликали партнерів прискорити забезпечення України додатковими сучасними системами протиракетної та протиповітряної оборони, а також бойовою авіацією, які посилять захист інфраструктури України, а також суміжних держав.

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