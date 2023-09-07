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Есть риск применения ядерного оружия со стороны РФ – президент Финляндии

Саулі Нііністьо
Фото: Depositphotos

Президент Финляндии Саули Ниинистьо заявил, что не видит перспектив завершения путинской войны против Украины в ближайшее время, а также, как сообщает издание Yle, считает серьезным риск ее расширения или применения ядерного оружия.

– Россияне хорошо окопались на своих оборонительных позициях. Борьба будет продолжаться дальше, – сказал он во время общения с журналистами.

Президент Финляндии также прокомментировал падение российских беспилотников на территории Румынии, отметив, это дополнительная демонстрация того, что подобные инциденты могут случаться, умышленно или случайно.

По мнению Ниинистьо, существует большой риск расширения войны в Украине, и что риск применения ядерного оружия также следует воспринимать серьезно.

– Риск, что “заговорит” ядерное оружие, велик. И это означало бы конец, — сказал президент, добавив, что не имеет в виду конкретную угрозу.

Президент Финляндии подчеркнул, что европейские страны должны брать на себя ответственность за развитие своей обороны.

Напомним, ночью 4 сентября российские войска массированно атаковали беспилотниками типа Shahed-136 гражданскую инфраструктуру Подунавья в Одесской области. Силы противовоздушной обороны уничтожили 17 дронов, однако попаданий избежать не удалось.

В Государственной пограничной службе Украины сообщили, что во время ночной атаки на Одесскую область российские ударные беспилотники типа Shahed-136 залетели и сдетонировали на территории Румынии.

В Министерстве иностранных дел Украины призвали партнеров ускорить обеспечение Украины дополнительными современными системами противоракетной и противовоздушной обороны, а также боевой авиацией, которые усилят защиту инфраструктуры Украины, а также соседних государств.

На этот инцидент уже отреагировали в НАТО, отметив, что военный блок пристально следит за ситуацией и держит связь с Бухарестом.

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Война в Украине, Російська агресія, Фінляндія
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