Є ризик застосування ядерної зброї з боку РФ – президент Фінляндії

Президент Фінляндії Саулі Нііністьо заявив, що не бачить перспектив завершення путінської війни проти України найближчим часом, а також, як повідомляє видання Yle, вважає серйозним ризик її розширення чи застосування ядерної зброї.

– Росіяни добре окопалися на своїх оборонних позиціях. Боротьба триватиме далі, – сказав він під час спілкування із журналістами.

Президент Фінляндії також прокоментував падіння російських безпілотників на території Румунії, зазначивши, це додаткова демонстрація того, що подібні інциденти можуть траплятися – умисно чи випадково.

На думку Нііністьо, є великий ризик розширення війни в Україні, водночас ризик застосування ядерної зброї також слід сприймати серйозно.

– Ризик, що “заговорить” ядерна зброя, великий. І це означало б кінець, – сказав президент, додавши, що не має на увазі конкретну загрозу.

Президент Фінляндії наголосив, що європейські країни мають брати на себе відповідальність за розбудову своєї оборони.

Нагадаємо, уночі 4 вересня російські війська масовано атакували безпілотниками типу Shahed-136 цивільну інфраструктуру Подунав’я на Одещині. Сили протиповітряної оборони знищили 17 дронів, однак влучань уникнути не вдалося.

У Державній прикордонній службі України повідомили, що під час нічної атаки на Одещину російські ударні безпілотники типу Shahed-136 залетіли та здетонували на території Румунії.

У Міністерстві закордонних справ України закликали партнерів прискорити забезпечення України додатковими сучасними системами протиракетної та протиповітряної оборони, а також бойовою авіацією, які посилять захист інфраструктури України, а також суміжних держав.

На цей інцидент вже відреагували у НАТО, зазначивши, що військовий блок пильно стежить за ситуацією і тримає зв’язок з Бухарестом.

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