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Еврокомиссар предлагает продлить запрет на экспорт зерна из Украины – СМИ

зерно
Фото: Depositphotos

В Европейской комиссии внесли представление о продлении запрета на импорт украинской агропродукции в пять соседних стран после 15 сентября.

Об этом сообщает польская радиостанция RMF24.

Представление внес руководитель офиса еврокомиссара по вопросам торговли Михаэль Гегер, который считается одним из самых влиятельных чиновников в ЕС. Оно основано на анализе рыночной ситуации с учетом низких цен, невозможности хранения зерна в соседних с Украиной странах и росте украинского экспорта в другие страны ЕС, минуя Польшу, Румынию, Болгарию, Словакию и Венгрию.

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В то же время, пока неизвестно, речь идет о продлении ограничений до конца 2023 года или на более короткий срок.

Окончательное решение зависит от президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Впрочем, издание не исключает, что представление может быть сигналом в пользу того, что запрет таки продлят.

Документ является результатом работы так называемой Координационной платформы по зерну. В нее входят представители пяти стран, Украины и Еврокомиссии, платформа работает за закрытыми дверями.

Запрет экспорта украинского зерна в ряд стран ЕС

Напомним, в 2022 и в начале 2023 года из-за логистических проблем в странах центральной Европы накопилось большое количество украинского зерна по более низкой цене, чем произведенная в ЕС продукция. Это привело к удешевлению зерновых и падению доходов национальных фермеров Польши, Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии.

В мае Европейская комиссия запретила до 15 сентября 2023 года импорт пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника украинского происхождения в пять вышеуказанных стран.

В МИД Украины назвали это решение неприемлемым, противоречащим Соглашению об ассоциации с ЕС и принципам единого рынка ЕС.

Президент Владимир Зеленский призвал Румынию, Болгарию, Словакию, Польшу и Венгрию отказаться от дальнейшего блокирования экспорта зерна из Украины.

В то же время, пять стран ЕС выступают за продление запрета импорта зерна из Украины как минимум до конца 2023 года.

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Еврокомиссия, ЕС, експорт зерна
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