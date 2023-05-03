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Еврокомиссия запретила импорт украинской пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника в пять стран

Еврокомиссия запретила импорт украинской пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника в пять стран
Фото: Pexels

Европейская комиссия запретила импорт пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника украинского происхождения в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию. Ограничение продлится со 2 мая до 5 июня.

Соответствующее решение опубликовано на сайте Еврокомиссии. В сообщении говорится, что меры якобы необходимы из-за переполнения складов и логистических цепочек, с которыми столкнулись пять стран, и могут быть продлены.

В то же время сохраняется транзит указанных товаров через пять государств дальше в Европейский Союз или другие страны за его пределами.

В Еврокомиссии отмечают, что ограничения являются частью общего пакета поддержки и будут дополнены финансовой поддержкой фермеров в пяти странах, чтобы облегчить транзит украинского экспорта зерна по дорогам Солидарности в другие государства.

— Комиссия готова снова ввести превентивные меры после окончания срока действия действующего Регламента об автономных торговых мерах 5 июня 2023 года, пока сохраняется исключительная ситуация, — говорится в документе.

Еврокомиссия добавила, что готова также начинать оценку ситуации на рынке Европейского Союза для других чувствительных продуктов из Украины.

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Источник: Еврокомиссия
Еврокомиссия, Європейський Союз, Болгария, Война в Украине, вирощення пшениці, Польша, Румунія, Словакия, Венгрия
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