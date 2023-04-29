28 апреля в посольство Республики Польша в Украине и представительства ЕС в Украине передали ноты МИД Украины относительно категорического неприятия торговых ограничений на импорт нашей аграрной продукции.

Об этом заявил спикер МИД Олег Николенко.

По его словам, такие ограничения, какими бы причинами они ни обосновывались, не соответствуют Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС и принципам и нормам единого рынка ЕС.

Олег Николенко подчеркнул, что есть все правовые основания для немедленного возобновления экспорта из Украины аграрных товаров в Польшу, Румынию, Венгрию, Словакию и Болгарию, а также продолжение беспрепятственного экспорта в другие государства-члены ЕС и вообще беспрепятственного транзита всей украинской продукции в другие страны как в пределах, так и за пределами ЕС.

МИД Украины призывает европейских партнеров к поиску решения на основе законодательства ЕС, Соглашения об ассоциации, а также быть солидарными с Украиной.

— Только так можно совместно успешно противодействовать российской полномасштабной агрессивной войне против Украины и уже сейчас укреплять единый рынок ЕС, участником которого станет Украина, – заявил спикер МИД Олег Николенко.

Ранее сообщалось, что пять стран-членов ЕС предложили расширить перечень украинской аграрной продукции, которая может следовать через их территорию только транзитом. В перечень входит подсолнечное масло, мука, мед, сахар, яйца, мясо, молоко и другие продукты.

Ранее сообщалось, что Польша и Европейская комиссия, похоже, достигли договоренности о запрете импорта ряда видов агропродукции из Украины.

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