Боррель анонсировал выездное заседание глав МИД стран ЕС в Киеве

В ближайшее время в Киеве состоится выездное заседание Совета министров стран ЕС, чтобы на месте ознакомиться с ситуацией в Украине.

Об этом сообщил на брифинге верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

— В обсуждении наших двусторонних отношений с Украиной мы посвятили дискуссию безопасности. В частности, на этом Украинском вспомогательном фонде в рамках Европейского фонда мира, который я предложил на рассмотрение министров в Толедо, мы будем продолжать это обсуждать. Я могу сообщить, что мы проведем встречу министров иностранных дел в Киеве уже в ближайшее время, — заявил он по итогам встречи министров иностранных дел ЕС в рамках их участия в Генеральной Ассамблее ООН.

Сейчас смотрят

Конкретные даты он пока не назвал из соображений безопасности.

Перед этим западные СМИ писали о намерениях Евросоюза провести встречу министров иностранных дел в Киеве в начале октября.

Сейчас сам Боррель находится в Нью-Йорке, где планирует обсудить восстановление зерновой сделки с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.