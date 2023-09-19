Боррель анонсировал выездное заседание глав МИД стран ЕС в Киеве
В ближайшее время в Киеве состоится выездное заседание Совета министров стран ЕС, чтобы на месте ознакомиться с ситуацией в Украине.
Об этом сообщил на брифинге верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
— В обсуждении наших двусторонних отношений с Украиной мы посвятили дискуссию безопасности. В частности, на этом Украинском вспомогательном фонде в рамках Европейского фонда мира, который я предложил на рассмотрение министров в Толедо, мы будем продолжать это обсуждать. Я могу сообщить, что мы проведем встречу министров иностранных дел в Киеве уже в ближайшее время, — заявил он по итогам встречи министров иностранных дел ЕС в рамках их участия в Генеральной Ассамблее ООН.
Конкретные даты он пока не назвал из соображений безопасности.
Перед этим западные СМИ писали о намерениях Евросоюза провести встречу министров иностранных дел в Киеве в начале октября.
Сейчас сам Боррель находится в Нью-Йорке, где планирует обсудить восстановление зерновой сделки с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем.
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