Боррель анонсував виїзне засідання глав МЗС країн ЄС у Києві

Найближчим часом у Києві відбудеться виїзне засідання Ради міністрів країн ЄС, щоб на місці ознайомитись із ситуацією в Україні.

Про це повідомив на брифінгу верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

– В обговоренні наших двосторонніх відносин з Україною ми присвятили дискусію безпеці. Зокрема, на цьому Українському допоміжному фонді в рамках Європейського фонду миру, який я запропонував на розгляд міністрів у Толедо, ми продовжуватимемо це обговорювати. Я можу повідомити, що ми проведемо зустріч міністрів закордонних справ у Києві вже найближчим часом, – заявив він за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у рамках їхньої участі у Генеральній Асамблеї ООН.

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Конкретних дат він поки що не назвав з міркувань безпеки.

Перед цим західні ЗМІ писали про наміри Євросоюзу провести зустріч міністрів закордонних справ у Києві на початку жовтня.

Наразі сам Боррель перебуває у Нью-Йорку, де планує обговорити відновлення зернової угоди з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем.

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