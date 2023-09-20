Это решающий момент: президент Еврокомиссии оценила прогресс Украины на пути в ЕС

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен очень положительно оценила прогресс Украины в процессе подачи заявки на членство в ЕС.

По данным издания Bloomberg, она обратила внимание, что Украина проводит очень сложные реформы во время полномасштабной войны.

— Если они сохранят темп — а я вижу, что они абсолютно мотивированы — это решающий момент, — заявила Урсула фон дер Ляйен.

Она не назвала конкретных сроков, однако отметила, что Украина в конце концов добьется успеха в заявке на членство в Европейском Союзе.

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По ее словам, ЕС очень активно продвигает военно-промышленную базу и прилагает значительные усилия для результата. В частности, чтобы выполнить обещание передать Украине 1 млн патронов в течение 12 месяцев.

В то же время Европейский Союз находится на ранних стадиях обсуждения своего 12-го пакета санкций из-за войны России против Украины. Страны-члены ЕС разделились во мнениях, какие меры следует включить в этот пакет.

Источник : Bloomberg

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