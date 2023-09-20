Це вирішальний момент: президент Єврокомісії оцінила прогрес України на шляху до ЄС

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн дуже позитивно оцінила прогрес України у процесі подання заявки на членство в ЄС.

За даними видання Bloomberg, вона звернула увагу, що Україна проводить дуже складні реформи під час повномасштабної війни.

– Якщо вони збережуть темп – а я бачу, що вони абсолютно мотивовані – це вирішальний момент, – заявила Урсула фон дер Ляєн.

Вона не назвала конкретних термінів, однак зазначила, що Україна зрештою досягне успіху в заявці на членство в Європейському Союзі.

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За її словами, ЄС дуже активно просуває військово-промислову базу та докладає значних зусиль для результату, зокрема, щоб виконати обіцянку передати Україні 1 млн патронів протягом 12 місяців.

Водночас Європейський Союз перебуває на ранніх стадіях обговорення свого 12-го пакету санкцій через війну Росії проти України. Країни-члени ЄС розділилися в думках, які заходи слід включити в цей пакет.

Джерело : Bloomberg

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