Це вирішальний момент: президент Єврокомісії оцінила прогрес України на шляху до ЄС
Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн дуже позитивно оцінила прогрес України у процесі подання заявки на членство в ЄС.
За даними видання Bloomberg, вона звернула увагу, що Україна проводить дуже складні реформи під час повномасштабної війни.
– Якщо вони збережуть темп – а я бачу, що вони абсолютно мотивовані – це вирішальний момент, – заявила Урсула фон дер Ляєн.
Вона не назвала конкретних термінів, однак зазначила, що Україна зрештою досягне успіху в заявці на членство в Європейському Союзі.
За її словами, ЄС дуже активно просуває військово-промислову базу та докладає значних зусиль для результату, зокрема, щоб виконати обіцянку передати Україні 1 млн патронів протягом 12 місяців.
Водночас Європейський Союз перебуває на ранніх стадіях обговорення свого 12-го пакету санкцій через війну Росії проти України. Країни-члени ЄС розділилися в думках, які заходи слід включити в цей пакет.
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Ядерна війна, навала мігрантів та загроза з боку Китаю — це далеко не всі причини, чому Захід боїться розпаду Росії. Натомість для України збереження держави-агресора в її нинішньому вигляді з жагою вбивати та імперськими амбіціями означає постійну загрозу. Навіть після повернення до кордонів 1991 року.Поліна Спасенко