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Елена Черкасец, редактор ленты новостей

Победа Украины в войне поможет урегулировать конфликт в Приднестровье – Санду

Майя Санду
Фото: Getty Images

Молдавский президент Майя Санду высказала предположение, что приднестровский конфликт может быть решен после победы Украины в войне с Россией.

Об этом она заявила в интервью France 24.

– Мы считаем, что когда Украина выиграет войну, может появиться геополитическая возможность для решения приднестровского конфликта. Но при условии, что это будет происходить мирным путем. А пока мы готовимся к этой геополитической возможности, – заявила Санду.

Также она выразила надежду, что после решения конфликта Молдове удастся стать членом Евросоюза. Санду поблагодарила украинских защитников, которые обороняют, в частности, и Молдову.

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Напомним, что Приднестровье – один из регионов Молдовы, который провозгласил якобы независимость еще в 1990 году, но ни одно государство эту “республику” не признало.

На территории региона размещены российские войска. В мае 2023 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина вынуждена держать войска на границе с Молдовой из-за Приднестровья.

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ПАРЄ

Источник: France24
Война в Украине, Молдова, Приднестровье, Украина
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