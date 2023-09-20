Победа Украины в войне поможет урегулировать конфликт в Приднестровье – Санду
Молдавский президент Майя Санду высказала предположение, что приднестровский конфликт может быть решен после победы Украины в войне с Россией.
Об этом она заявила в интервью France 24.
– Мы считаем, что когда Украина выиграет войну, может появиться геополитическая возможность для решения приднестровского конфликта. Но при условии, что это будет происходить мирным путем. А пока мы готовимся к этой геополитической возможности, – заявила Санду.
Также она выразила надежду, что после решения конфликта Молдове удастся стать членом Евросоюза. Санду поблагодарила украинских защитников, которые обороняют, в частности, и Молдову.
Напомним, что Приднестровье – один из регионов Молдовы, который провозгласил якобы независимость еще в 1990 году, но ни одно государство эту “республику” не признало.
На территории региона размещены российские войска. В мае 2023 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина вынуждена держать войска на границе с Молдовой из-за Приднестровья.
Загрузка
Ядерная война, нашествие мигрантов и угроза со стороны Китая — это далеко не все причины, по которым Запад боится распада России. Зато для Украины сохранение государства-агрессора в его нынешнем виде с жаждой убивать и имперскими амбициями означает постоянную угрозу. Даже по возвращении к границам 1991 года.Полина Спасенко