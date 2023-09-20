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В Польше пригрозили расширить экспортное эмбарго на агропродукцию из Украины

Моравецький
Фото: Getty Images

Польша может расширить перечень продуктов, которые запрещено ввозить из Украины, если Киев и дальше будет обострять конфликт.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ответ на выступление президента Украины Владимира Зеленского на Генассамблее ООН, в котором он упомянул об эмбарго на украинскую сельхозпродукцию.

— Я предупреждаю украинскую власть: если она будет усиливать конфликт, мы добавим еще больше продуктов в список запрещенных к въезду на территорию Польши, — подчеркнул глава польского правительства.

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Моравецкий отметил, что Польша с самого начала полномасштабного вторжения РФ поддерживала и помогала Украине, и готова дальше это делать, однако не ценой “дестабилизации польского рынка”.

По его словам, экспортное эмбарго будет сохраняться, пока не будут наработаны механизмы сотрудничества.

— Мы верим в победу Украины, помогаем, но наш интерес, интерес польского крестьянина, польского села, поляков должен быть самым важным и всегда является самым важным для нас. И так будет, кто бы ни говорил в мире, потому что мы не склоняемся перед теми, кто с Востока или Запада, мы действуем только в интересах поляков, — подчеркнул премьер Польши.

15 сентября Еврокомиссия отменила ограничения по импорту украинского зерна. Однако Польша, Венгрия и Словакия объявили о сохранении собственных ограничений.

18 сентября Украина подала иски в ВТО  против стран, запретивших импорт украинской агропродукции.

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Источник: РАР

Импорт, Война в Украине, експорт зерна, ембарго, Зерно, Польша, Украина-Польша
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