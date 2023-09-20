В Польше пригрозили расширить экспортное эмбарго на агропродукцию из Украины
Польша может расширить перечень продуктов, которые запрещено ввозить из Украины, если Киев и дальше будет обострять конфликт.
Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ответ на выступление президента Украины Владимира Зеленского на Генассамблее ООН, в котором он упомянул об эмбарго на украинскую сельхозпродукцию.
— Я предупреждаю украинскую власть: если она будет усиливать конфликт, мы добавим еще больше продуктов в список запрещенных к въезду на территорию Польши, — подчеркнул глава польского правительства.
Моравецкий отметил, что Польша с самого начала полномасштабного вторжения РФ поддерживала и помогала Украине, и готова дальше это делать, однако не ценой “дестабилизации польского рынка”.
По его словам, экспортное эмбарго будет сохраняться, пока не будут наработаны механизмы сотрудничества.
— Мы верим в победу Украины, помогаем, но наш интерес, интерес польского крестьянина, польского села, поляков должен быть самым важным и всегда является самым важным для нас. И так будет, кто бы ни говорил в мире, потому что мы не склоняемся перед теми, кто с Востока или Запада, мы действуем только в интересах поляков, — подчеркнул премьер Польши.
15 сентября Еврокомиссия отменила ограничения по импорту украинского зерна. Однако Польша, Венгрия и Словакия объявили о сохранении собственных ограничений.
18 сентября Украина подала иски в ВТО против стран, запретивших импорт украинской агропродукции.
Источник: РАР
Загрузка
Ядерная война, нашествие мигрантов и угроза со стороны Китая — это далеко не все причины, по которым Запад боится распада России. Зато для Украины сохранение государства-агрессора в его нынешнем виде с жаждой убивать и имперскими амбициями означает постоянную угрозу. Даже по возвращении к границам 1991 года.Полина Спасенко