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Валерий Савицкий, редактор ленты

Чехия готова обучать украинских пилотов на шведских Gripen

винищувач jas 39 gripen
Фото: Depositphotos

Чехия ведет переговоры со Швецией о возможности обучения украинских пилотов для работы на истребителях Gripen на своей территории.

Об этом заявила министр обороны Яна Чернохова во время открытой дискуссии в Праге, сообщает Radio Prague International.

Глава ведомства отметила, что Минобороны Чехии представило для межведомственного обсуждения проект нового мандата на обучение в стране украинских военных.

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Весной и в начале лета на полигоне Либава в Оломоуце тренировались около 2 тыс. украинских военнослужащих. Правительство поставило цель подготовить до конца 2023 года на территории Чехии около 4 тыс. украинских военных.

Яна Чернохова отметила, что Чехия продолжит оказывать поддержку Украине, в частности, поставками оружия.

— Наша техника (переданная Украине. — Ред.) была даже не из мобилизационных запасов. Это была та техника, которую мы никогда больше не будем использовать, и для работы с ней даже не было подготовлено какое-то значительное количество военнослужащих. Для этой техники отсутствуют запасные части и боеприпасы, — сказала министр.

Чехия имеет на вооружении эскадрилью из 14 истребителей Gripen.

Напомним, в августе стало известно, что двое украинских пилотов тестируют в Швеции истребители Gripen.

Тогда же шведское правительство заявило, что пока не планирует передавать Украине самолеты этого типа, поскольку они нужны самой стране.

Однако 12 сентября в правительстве Швеции заявили, что в ближайшее время поручат своим военным изучить возможность передачи Украине многоцелевых истребителей Gripen.

14 сентября украинские пилоты завершили тестирование Gripen в Швеции.

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Gripen, Чехия, Швеция
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