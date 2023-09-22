Чехия готова обучать украинских пилотов на шведских Gripen
Чехия ведет переговоры со Швецией о возможности обучения украинских пилотов для работы на истребителях Gripen на своей территории.
Об этом заявила министр обороны Яна Чернохова во время открытой дискуссии в Праге, сообщает Radio Prague International.
Глава ведомства отметила, что Минобороны Чехии представило для межведомственного обсуждения проект нового мандата на обучение в стране украинских военных.
Весной и в начале лета на полигоне Либава в Оломоуце тренировались около 2 тыс. украинских военнослужащих. Правительство поставило цель подготовить до конца 2023 года на территории Чехии около 4 тыс. украинских военных.
Яна Чернохова отметила, что Чехия продолжит оказывать поддержку Украине, в частности, поставками оружия.
— Наша техника (переданная Украине. — Ред.) была даже не из мобилизационных запасов. Это была та техника, которую мы никогда больше не будем использовать, и для работы с ней даже не было подготовлено какое-то значительное количество военнослужащих. Для этой техники отсутствуют запасные части и боеприпасы, — сказала министр.
Чехия имеет на вооружении эскадрилью из 14 истребителей Gripen.
Напомним, в августе стало известно, что двое украинских пилотов тестируют в Швеции истребители Gripen.
Тогда же шведское правительство заявило, что пока не планирует передавать Украине самолеты этого типа, поскольку они нужны самой стране.
Однако 12 сентября в правительстве Швеции заявили, что в ближайшее время поручат своим военным изучить возможность передачи Украине многоцелевых истребителей Gripen.
14 сентября украинские пилоты завершили тестирование Gripen в Швеции.
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