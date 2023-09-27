Из Нагорного Карабаха в Армению уже выехали почти 30 тысяч человек
После того как Нагорный Карабах перешел под власть Азербайджана, в Армению выехало более 28 тысяч человек.
Об этом сообщает Министерство внутренних дел Армении.
Указано, что по состоянию на вечер 26 сентября, в страну прибыли 28 120 вынужденных переселенцев из Карабаха.
Более 3200 человек, которые не имеют заранее определенного места жительства, обеспечили жильем.
В ночь на 19 сентября Азербайджан начал “антитеррористическую” операцию против Нагорного Карабаха и возобновил боевые действия.
Премьер Армении Пашинян заявил, что его страна не будет вступать в войну с Азербайджаном из-за обострения в регионе.
Впоследствии президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Вооруженным силам его государства удалось выполнить “все поставленные задачи антитеррористической операции” в течение суток. Тем самым Алиев заявил о восстановлении суверенитета Азербайджана.
Загрузка
Украина подготовила второй бюджет во время полномасштабного вторжения. Как и в прошлом году, мы будем жить преимущественно за счет помощи международных партнеров, ведь прогнозируемые доходы нашей страны вдвое меньше, чем то, что мы можем потратить. В то же время заработанное Украина направит на оборону. Более 500 миллиардов потратит на оружие, в том числе на дроны. Это не слишком много, но военные эксперты убеждают: нужно с чего-то начинать. Впервые в бюджете были учтены потребности Института помощника ветерана. Словом, все деньги для победы и жизни после нее. Правда, замечания к смете тоже есть, их разбирали наши журналисты.Ольга Чайко