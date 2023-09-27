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Из Нагорного Карабаха в Армению уже выехали почти 30 тысяч человек

Вірменія
Фото: Unsplash

После того как Нагорный Карабах перешел под власть Азербайджана, в Армению выехало более 28 тысяч человек.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел Армении.

Указано, что по состоянию на вечер 26 сентября, в страну прибыли 28 120 вынужденных переселенцев из Карабаха.

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Более 3200 человек, которые не имеют заранее определенного места жительства, обеспечили жильем.

В ночь на 19 сентября Азербайджан начал “антитеррористическую” операцию против Нагорного Карабаха и возобновил боевые действия.

Премьер Армении Пашинян заявил, что его страна не будет вступать в войну с Азербайджаном из-за обострения в регионе.

Впоследствии президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Вооруженным силам его государства удалось выполнить “все поставленные задачи антитеррористической операции” в течение суток. Тем самым Алиев заявил о восстановлении суверенитета Азербайджана.

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Азербайджан, Армения, Нагорный Карабах
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