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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Вірменія не має наміру розпочинати військові дії з Азербайджаном через ситуацію в Карабаху – Пашинян

Вірменія не має наміру розпочинати військові дії з Азербайджаном через ситуацію в Карабаху – Пашинян
Фото: Getty Images

Вірменія не має намірів розпочинати військові дії з Азербайджаном через ситуацію в Нагірному Карабаху. Про це заявив прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян.

За його словами, Азербайджан намагається втягнути Вірменію в повномасштабну війну.

За даними іноземних видань, у Вірменії лунають заклики до державного перевороту. В Єревані розпочалися протести проти здавання Карабаху.

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Російська армія надала Азербайджану координати всіх позицій і місць розташування техніки ЗС Вірменії в Карабаху та відійшла від зазначених місць, повідомляє вірменське видання Айкакан жаманак.

Вірменія не має наміру розпочинати військові дії з Азербайджаном через ситуацію в Карабаху – Пашинян

Сьогодні, 19 вересня, Міністерство оборони Азербайджану оголосило про “початок антитерористичних заходів” у Нагірному Карабаху.

У Баку заявили, що вірменські війська регулярно обстрілюють позиції армії Азербайджану в Карабаху, мінують територію, збільшують кількість окопів та бліндажів.

У заяві Міноборони Азербайджану йдеться, що це стало причиною ще більшого посилення напруженості в регіоні.

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Азербайджан, Вірменія, Нікол Пашинян, Нагірний Карабах
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