Вірменія не має наміру розпочинати військові дії з Азербайджаном через ситуацію в Карабаху – Пашинян
Вірменія не має намірів розпочинати військові дії з Азербайджаном через ситуацію в Нагірному Карабаху. Про це заявив прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян.
За його словами, Азербайджан намагається втягнути Вірменію в повномасштабну війну.
За даними іноземних видань, у Вірменії лунають заклики до державного перевороту. В Єревані розпочалися протести проти здавання Карабаху.
Російська армія надала Азербайджану координати всіх позицій і місць розташування техніки ЗС Вірменії в Карабаху та відійшла від зазначених місць, повідомляє вірменське видання Айкакан жаманак.
Сьогодні, 19 вересня, Міністерство оборони Азербайджану оголосило про “початок антитерористичних заходів” у Нагірному Карабаху.
У Баку заявили, що вірменські війська регулярно обстрілюють позиції армії Азербайджану в Карабаху, мінують територію, збільшують кількість окопів та бліндажів.
У заяві Міноборони Азербайджану йдеться, що це стало причиною ще більшого посилення напруженості в регіоні.
Завантаження
Ядерна війна, навала мігрантів та загроза з боку Китаю і це далеко не всі причини, чому Захід боїться розпаду Росії. Натомість для України збереження держави-агресорки в її нинішньому вигляді, з жагою вбивати та імперськими амбіціями, означає постійну загрозу. Навіть після повернення до кордонів 1991 року.Поліна Спасенко